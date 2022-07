El canciller Santiago Cafiero se reunió con empresas de los sectores de software, startups, biotecnología, videojuegos y de la industria editorial, que participaron en misiones comerciales organizadas por la Cancillería durante el segundo trimestre de este año.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio San Martín con el objetivo de trabajar en conjunto con las firmas del sector tecnológico y editorial para potenciar las exportaciones, informó la Cancillería.

Durante el segundo trimestre de este año las empresas participaron de misiones comerciales a Bolivia, España, Turquía, Brasil y en dos ocasiones a Paraguay, organizadas por Cancillería, misiones comerciales de las que participaron 121 empresas que mantuvieron más de 600 reuniones.

“El compromiso es siempre el de acompañar a las empresas en la búsqueda de nuevos socios comerciales y más oportunidades de exportación para sus productos. Porque para fortalecer el modelo de producción y empleo necesitamos tener un dinamismo extraordinario en las exportaciones”, resaltó Cafiero durante el encuentro, en el que estuvo acompañado por la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, y por el subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones, Pablo Sívori.

El canciller agradeció el trabajo realizado desde el sector privado y enfatizó el interés de continuar trabajando en conjunto con el objetivo de mejorar el perfil exportador nacional con productos y servicios de alto valor agregado como los que proveen la economía naranja y la economía del conocimiento.

Para ello, pidió a las empresas apoyarse en todas las herramientas de promoción comercial disponibles en la Cancillería.

“La tarea que tenemos por delante es continuar la senda exportadora y seguir potenciando a todas las empresas", subrayó Cafiero.

El comunicado de Cancillería destacó, como resultados concretos de estas misiones, que en Turquía se logró avanzar sobre un acuerdo en el sector de biotecnología, para la exportación desde la Argentina de enzimas para uso alimenticio, entre la empresa argentina Keclon y la empresa turca Mayazan, uno de los mayores distribuidores del mundo de dichos productos.

Además, en Bolivia y Paraguay, la empresa BP4 S.A. anunció ventas proyectadas por la suma de U$D 1.000.000, mientras que Beclever hizo lo propio por U$D 200.000. Neos Tech S.A.S comunicó que en Bolivia concretó operaciones por U$S 90.000, mientras que las empresas Vanguard Tech S. A., Robin Test S.A.S y Datalytic informaron ventas de entre U$S 100.000 y U$S 250.000 en la misión comercial a España en el marco de la feria South Summit.

En el encuentro los empresarios compartieron sus experiencias en las misiones, los resultados obtenidos y comentaron sobre las estrategias de internacionalización y mercados objetivos de sus firmas, y se abordaron las futuras acciones de promoción comercial en las que esta Cancillería se encuentra trabajando en otros mercados de la región y del resto del mundo.

“Este trabajo es el resultado de la valiosa colaboración y participación de los actores públicos y privados que se viene realizando en el marco del Consejo Público Privado para la Promoción de Exportaciones, creado por la Cancillería Argentina en 2020”, resaltaron desde el sector privado.

Para 2022, el plan incluye 113 acciones con foco en el sector de servicios basados en el conocimiento que incluyen misiones comerciales, ferias de negocios, talleres de oferta tecnológica y rondas de negocios distribuidos regionalmente en función de los intereses expresados por el sector privado. América del Norte encabeza la lista, seguido por Europa, Latinoamérica, Medio Oriente y Asia.

Las empresas presentes en la jornada fueron: BP4 S.A./Intuit, Easycommerce, G&L Group, Keclon, Killabunnies, La clase digital, Letras del Sur, Librería Akadia, Purple Tree, Robin Test SAS, Ross out the box, Thalamus y Viaf S.A., entre otras. (Télam)