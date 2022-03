El canciller Santiago Cafiero recibió hoy a los embajadores de los países del Grupo de los 7 (G7), a quienes agradeció el acompañamiento de esas naciones en la negociación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que permite consolidar las condiciones de desarrollo de la Argentina y como destino de potenciales inversiones en el actual contexto regional y global.

Del encuentro, que se desarrolló en el Palacio San Martín, participaron los representantes de Alemania, Ulrich Sante; de Francia, María Claudia Scherer-Effosse; del Reino Unido, Kirsty Isobel Hayes; de Italia, Fabrizio Lucentini; de Estados Unidos, Marc Stanley; de Japón, Takahiro Nakamae, y los encargados de negocios de Canadá, John Gartke; y de la UE, Jordi García Martínez.

La cartera de Relaciones Exteriores informó que Cafiero agradeció a los embajadores por el acompañamiento que sus países dieron a la Argentina en la negociación por la deuda contraída con el FMI, y explicó que el país logró alcanzar un entendimiento con el organismo mediante un nuevo programa Acuerdo de Servicio que reemplaza el fallido Acuerdo Stand By firmado en 2018.

"El nuevo programa cuenta con un sendero de consolidación fiscal, que mejorará de manera gradual y sostenible las finanzas públicas y reducirá el financiamiento monetario. También permite aumentar el gasto en infraestructura y ciencia y tecnología y protegerá programas sociales focalizados", se resaltó durante el encuentro de acuerdo a lo informado esta tarde por la Cancillería.

El titular del Palacio San Martín detalló los recientes anuncios de inversiones como los Fondos de Desarrollo de Medio Oriente que financiarán obras US$ 1.000 millones de dólares en dos años; otros US$ 200 millones de la empresa Lamb Weston Alimentos Modernos para construir una planta industrial en Mar del Plata; y los US$ 23.700 millones acordados con China para el financiamiento de obras estratégicas y la incorporación a la Franja y la Ruta de la Seda.

Asimismo, Cafiero remarcó que “la Argentina es uno de los tres países que más creció durante el año pasado en toda la región, un 10.3% y exportó 11.900 millones de dólares en los meses de enero y febrero, lo que significa un récord para nuestro país”.

El Canciller destacó, en ese sentido, que las Pymes argentinas que exportan a Estados Unidos registraron en el año 2021 U$S 1.193 millones, el mayor monto en la última década.

Durante el encuentro se analizó el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania en los precios internacionales de los alimentos, los fertilizantes y los combustibles.

En ese sentido, Cafiero y los representantes extranjeros remarcaron que siguen con atención lo que esto podría significar en la seguridad alimentaria global, especialmente en los países en desarrollo que están luchando por recuperarse de los efectos de la pandemia.

El ministro también recordó que en diversos foros internacionales la Argentina expresó su posición de condena a la invasión rusa del territorio ucraniano, y explicó que el país sostiene que una solución duradera sólo se alcanzará por medios pacíficos, y por eso Argentina hizo desde un primer momento un llamado a la paz y a que todas las partes involucradas regresen a la mesa de negociaciones.

En referencia a la presidencia argentina del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el titular del Palacio San Martín manifestó la importancia que reviste para el país y remarcó que el gobierno argentino mantiene su permanente compromiso con la solución pacífica de las controversias y reitera su voluntad de diálogo para reanudar las negociaciones de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

De la misma manera reafirmó el compromiso argentino con la acción climática y las negociaciones bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y su Acuerdo de París y el Protocolo de Kyoto, y enfatizó que el país jerarquizó la agenda de igualdad de género, la cual ha adquirido el carácter de prioridad a partir de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y del Gabinete Nacional para transversalizar las Políticas de Género.

(Télam)