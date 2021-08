Los futuros de soja se negocian con pérdidas en sus cotizaciones, presionados por lluvias beneficiosas para el cultivo en las regiones productivas de los Estados Unidos, mientras también baja el maíz y el trigo, en cambio, opera en alza, reportó hoy la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La oleaginosa cae US$ 7,1 y se vende a US$ 492,4 por tonelada para septiembre, con lo cual mantiene un valor 63% más elevado que el de hace 15 meses, ya que “la robusta demanda externa del poroto norteamericano limita las caídas” en los precios.

El aceite de soja baja a US$ 1.335,9 la tonelada, mientras la harina se ubica en US$ 392,6, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado

Los contratos de maíz también marcan descensos, “debido a algunas precipitaciones que, si bien llegan un poco tarde, son favorables para el desarrollo del cultivo en la mayor parte del medio oeste estadunidense”, indicó la BCR.

El precio del cereal cae US$ 2,0, hasta US$ 217,7 la tonelada para septiembre, valor 82% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo, por su parte, cotizan con ganancias, “impulsados por ciertas preocupaciones sobre los suministros mundiales, ante la merma en la producción en países exportadores clave”.

La suba diaria del grano es de US$ 2,3, hasta US$ 266.3 la tonelada, también para septiembre, nivel 57% más alto que el de casi un año atrás, concluyó la bolsa rosarina. (Télam)