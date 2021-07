Los precios futuros de la soja, el trigo y el maíz abrieron en baja la semana de operaciones en el Mercado de Chicago, para los contratos con entregas más cercanas, informó hoy la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La oleaginosa cae US$ 4,3 y se vende a US$ 510,5 por tonelada para agosto, y toca su mínimo en las últimas dos semanas, aunque mantiene un valor 69% más elevado que el de hace 14 meses.

La baja responde a “pronósticos climáticos beneficiosos para el poroto en el medio oeste de los Estados Unidos”, señaló la BCR.

El aceite de soja cotiza a US$ 1.444,6 la tonelada, mientras la harina se ubica en US$ 386,2, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

MIRÁ TAMBIÉN AFIP instrumentó la exención del impuesto al cheque para monotributistas

Los contratos de maíz operan con caídas por tercera rueda consecutiva, “debido a perspectivas de mejoras climáticas a partir de agosto en las regiones productivas, sumado a una menor demanda del grano por parte de China”.

El cereal cede US$ 1,8 hasta US$ 213,7 la tonelada para septiembre, precio 79,5% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Por su parte, el valor del trigo desciende US$ 4,8 y cotiza a US$ 246,6 la tonelada, también para septiembre, nivel 46% más alto que el de diez meses y medio atrás, como consecuencia del “efecto contagio de las bajas registradas tanto en el maíz como en la soja”, concluyó la bolsa rosarina. (Télam)