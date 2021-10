Los futuros de soja operaban hoy con pérdidas en el Mercado de Chicago “presionados por el progreso de la cosecha estadounidense”, mientras también bajaban los precios del maíz y subían los del trigo, informó hoy la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En el caso de la oleaginosa se suman “ciertas expectativas de que el gobierno de Estados Unidos eleve sus perspectivas de suministros para la semilla”.

La soja retrocedía US$ 1,7 y se vendía a US$ 449,6 por tonelada para noviembre, un valor que de todos modos es 50% más elevado que el de mediados de marzo de 2020.

En ese marco el aceite de soja se vendía a US$ 1.329,8 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 357,4, ambos para octubre, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

Los futuros de maíz, en tanto, operaban con caídas, “motivados por el avance de la cosecha en las zonas productivas del país del norte”.

En este sentido, el USDA (Departamento de Agricultura de EEUU) estimó que la cosecha del grano amarillo se encuentra completa en un 29% hasta el domingo, por delante del promedio de cinco años del 22%.

El cereal caía US$ 0,9 hasta US$ 208,9 la tonelada para diciembre, precio 75% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo, por último, cotizaban con leves ganancias, apuntalados por “una sólida demanda internacional, en adición al aumento de los precios en Rusia, uno de los principales exportadores”.

El grano ganaba US$ 0,6 hasta US$ 269,5 la tonelada, también para diciembre, nivel 62% más alto que el de comienzos de septiembre de 2020. (Télam)