Eduardo Buzzi, expresidente de la Federación Agraria (FAA), dijo hoy que “los formadores de precios tienen una actitud especulativa y ventajera que hay que disciplinar”, destacó el rol de la Secretaría de Comercio Interior al sancionar a las empresas que no cumplen, y aseguró que "no hay desabastecimiento".

En declaraciones a Radio 10, el dirigente agropecuario dijo que felicita al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y lo aplaude de pie "por multar a aquellas empresas que se pasan con los precios que ponen en las góndolas".

"Eso es ejercer el rol del Estado y de una Secretaria de Comercio, hay que disciplinar”, remarcó Buzzi.

Asimismo, aseguró que en la Argentina “hay una cultura inflacionaria tan lamentable y una actitud especulativa y ventajera, carancheadora, de los formadores de precios”, y afirmó que le parece "perfecto" que un secretario de Comercio Interior "ejerza el poder de policía, el poder de sanción, y de árbitro".

Además, sostuvo que “no hay desabastecimiento”, y argumentó: “A río revuelto, ganancia de pescador. Me parece que está sucediendo un poco de eso; hoy en día hacen un océano de un vaso de agua. En alguna estación de servicio puede haber un problema de logística pero eso no implica que haya desabastecimiento; no hay escasez manifiesta de combustible", aseveró.

Además, afirmó que, “en una situación de crisis, hacen falta todas las herramientas disponibles para proteger el bolsillo de los argentinos que somos víctimas de los seis años transitados, principalmente de los cuatro que iniciaron este proceso inflacionario en la Argentina que comenzó en 2016 con los tarifazos”.

En esa línea, Buzzi sostuvo que “hay que disciplinar los precios en las góndolas”, y agregó: “Están armando el fideicomiso para subsidiar la bolsa de harina para que no tenga que salir del bolsillo del panadero, y encima no acatan las reglas del juego; bienvenida sea la sanción". (Télam)