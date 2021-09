El expresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) Eduardo Buzzi destacó hoy la búsqueda de "acuerdos" y "consensos" con el sector agropecuario por parte del Gobierno nacional, y consideró "una buena señal" y "un puente con el campo" la decisión oficial de liberar las exportaciones de vaca conserva y manufactura a China.

Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Nacional, en la que resaltó el encuentro que tuvo lugar ayer en la Casa de Gobierno, encabezada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, con la participación de los presidentes de las entidades integrantes de la denominada Mesa de Enlace.

En ese marco, Buzzi criticó a quienes, dentro de la representación del sector, están "más interesados en ser oposición política que en ser dirigentes agropecuarios", y sostuvo que deben ser "conscientes de estar viviendo en una Argentina con mucha gente por debajo de la línea de la pobreza".

"Ayer hubo un acto de sensatez y reordenamiento. (Julián) Domínguez está haciendo lo que mejor sabe hacer, que es buscar acuerdos, consensos, negociación, política", subrayó Buzzi.

MIRÁ TAMBIÉN La soja opera con ganancias en el Mercado de Chicago

De hecho, entendió que la decisión de liberar las exportaciones de vaca conserva y manufactura a China "tiende un puente con el campo" y constituye "una buena señal para la sociedad y los productores", a la vez que "resuelve un tema que no era difícil de resolver".

No obstante, el expresidente de la FAA cuestionó la postura que, frente al cierre de las exportaciones de carne, adoptaron "algunos dirigentes agropecuarios y autoconvocados que quieren libre comercio y que no les importa si el argentino come o no carne".

En tanto, sobre la decisión del Gobierno de mantener hasta el 31 de diciembre el cierre de la exportación de cortes populares como el asado, la falda, el vacío o el matambre, entre otros, Buzzi señaló que se trata de "un pequeño porcentaje" del mercado exportador el que "está regulado" e, incluso, remarcó que "está bien que el Estado regule".

Por otro lado, Buzzi criticó a la gestión de Cambiemos -hoy Juntos por el Cambio- al señalar que, "en la etapa de (Mauricio) Macri, cualquiera podía ir e inscribirse como exportador de carne", con lo cual "hubo revoleadores que estaban haciendo que en (el mercado de hacienda de) Liniers los precios se fueran hacia la estratósfera", en alusión a los elevados precios en mostrador en el marcado interno.

MIRÁ TAMBIÉN Aerolíneas latinoamericanas transportaron en agosto un 14% menos de carga que en 2019

"Ordenado ese precio en el mostrador doméstico, se sigue colocando carne en el exterior de manera más regulada", opinó Buzzi, quien, además, sostuvo que, en el marco del proceso electoral de cara a la renovación parlamentaria, "algunos de esos dirigentes están más interesados en ser oposición política que en ser dirigentes agropecuarios".

En ese sentido, señaló en particular a lo que definió como "el mundo de los autoconvocados, que presiona mucho a los dirigentes de la Mesa de Enlace". (Télam)