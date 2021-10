La Secretaría de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos busca prorrogar hasta el 1 de marzo de 2022 los plazos establecidos para cumplir con las tareas previstas en el Plan para la Erradicación de la Brucelosis Bovina del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en esa provincia.

La resolución del organismo nacional establece que las labores se concreten antes del 30 de noviembre próximo, pero más del 78% de los productores en Entre Ríos son considerados pequeños, lo que dificulta la logística para cumplir con las tareas.

El director General de Producción Animal, Exequiel Alvarenque, detalló que 25.000 de los 32.000 productores tienen un menos de 300 vacas, por lo que propuso extender 90 días el plazo actual, hasta el 1 de marzo del 2022.

Alvarenque destacó "la importancia de contar con mejores plazos para diagramar acciones en el territorio fruto del consenso en la Comisión Provincial de Sanidad Animal".

Asimismo, puso en valor el programa del Senasa para productores inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, que brinda el servicio de laboratorio para el procesamiento de las muestras de sangre asumiendo el total de los costos.

El avance en la identificación de rodeos infectados y su eliminación permitirá reducir la brucelosis bovina en el país, las pérdidas económicas asociadas y contribuir al resguardo de la salud pública por tratarse de una enfermedad transmisible a las personas.

El combate a una de las principales enfermedades de la ganadería nacional y que provoca un alto impacto en los índices productivos, el comercio y la salud pública, se realiza a través del programa de Determinación Obligatoria del Estatus Sanitario (DOES).

Los establecimientos ganaderos que no hayan presentado la DOES ante el Senasa, movilizarán su hacienda con destino a faena o remates feria con la leyenda "no Apto China", hasta tanto cumplan con esta determinación obligatoria. (Télam)