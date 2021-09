El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires informó que las exportaciones del distrito registraron en julio el más alto nivel para ese mes desde 2010, con US$ 2.832 millones, lo que a su vez representó un incremento del 58,6% respecto al mismo período de 2020.

Según el reporte provincial, en el acumulado de los siete meses del año las ventas al exterior alcanzaron los US$ 15.055 millones, es decir, el mayor valor de los últimos 8 años para ese lapso.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, destacó que "el crecimiento interanual constante de las exportaciones de la provincia es un indicio de la recuperación económica".

"En la comparación del acumulado enero-julio de 2021-2020 vemos una recuperación del 31,5%, y si se comparan los primeros siete meses de 2021 con el mismo periodo de 2019, la suba es del 16%", precisó.

"Este es el mejor resultado mensual del que se tiene registro en la Provincia y demuestra que estamos superando incluso los niveles totales de exportación pre pandemia", remarcó López.

Agregó que "esta reactivación sólo es posible a través de un Estado presente que continúa avanzando en políticas concretas para construir la Provincia que queremos".

El informe de Exportaciones Provinciales que realiza la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Hacienda y Finanzas mostró que las subas interanuales de julio fueron impulsadas principalmente por Productos Primarios, con ventas por US$ 937 millones, con una suba del 135,1%.

Luego se ubicaron las Manufacturas de Origen Industrial, con ventas por US$ 917 millones y un incremento del 68,9%; Manufacturas de Origen Agropecuario, US$ 806 millones y una suba del 14,6%; y Combustibles y Energía, con US$ 172 millones, y un aumento del 22%.

El principal rubro que se destaca en el valor acumulado durante los primeros siete meses del año correspondió a los granos (Producto Primarios), con ventas por US$ 2.883 millones.

Después se destacaron: el Material de transporte terrestre (Manufacturas de Origen Industrial), con ventas por US$ 2.565 millones; y Residuos y desperdicios de la industria alimenticia (Manufacturas de Origen Agropecuario) con ventas por US$ 1.959 millones.

Del informe también se desprende que la Provincia de Buenos Aires amplió su participación en las exportaciones nacionales, al alcanzar el 39,1% del total de las ventas externas del país.

También fue la principal exportadora de Manufacturas de Origen Industrial a nivel nacional, con el 48,4% del total de los embarques de la categoría.

Con respecto a los principales países de destino de las ventas externas bonaerenses, en julio se destacó Brasil, que representó el 24,4% de las exportaciones provinciales con un monto de US$ 692 millones.

En segundo y tercer lugar se ubicaron Chile y China, con el 6,5% del total exportado, ambos con US$ 185 millones, y, finalmente, en cuarto lugar se situó Perú, con ventas por US$ 84 millones, lo que representó un incremento interanual de las exportaciones a ese país del 278,8%. (Télam)