La empresa fabricante de neumáticos Bridgestone afirmó hoy que se encuentra "en estricto cumplimiento" con las liquidaciones de dividas de conformidad con las regulaciones aplicables, luego de que la Aduana denunciara una presunta falta de liquidación de divisas por US$ 4 millones por parte de la firma.

"Antes las recientes repercusiones sobre las acciones que estaría llevando a cabo la Dirección General de Aduanas (DGA) derivadas de las exportaciones de neumáticos realizadas por Bridgestone, queremos informar que esta compañía se encuentra en estricto cumplimiento con las liquidaciones de dividas de conformidad con las regulaciones aplicables", señaló la empresa en un comunicado.

Indicó que "los retrasos que podrían haber existido en el pasado debido a demoras en los pagos por parte de los clientes fueron oportunamente cumplidos y acreditados ante el BCRA en agosto 2023 e incluso, entendiendo la relevancia de las exportaciones, hemos cancelado pagos futuros".

"Queremos confirmar que estos sucesos no tendrán impacto en nuestra operación. En Bridgestone tenemos un fuerte compromiso con el crecimiento y siempre hemos actuado conforme a las regulaciones locales", agregó la firma.

MIRÁ TAMBIÉN Las bolsas de Europa operan en su mayoría con signo positivo

Asimismo, remarcó que la compañía es "una de las principales exportadoras de neumáticos”, y aseguró que continuará “trabajando en pos del desarrollo de la industria nacional, impulsando el posicionamiento del país en la región".

El martes pasado, la DGA denunció a Bridgestone por presunta falta de liquidación de divisas por US$ 4 millones, por lo que podría caberle una multa de más de US$ 20 millones.

El organismo indicó que “Bridgestone incumplió el ingreso de más de US$ 4 millones”, y subrayó que “podría caberle una multa de más de US$ 20 millones, por divisas no liquidadas que corresponden a 65 exportaciones con destino a Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Colombia, China y Corea del Sur".

Desde la Aduana refirieron que además se han registrado 69 denuncias más contra otras firmas por infracciones similares, con multas mínimas pretendidas que ascienden a US$ 33,5 millones.

MIRÁ TAMBIÉN El petróleo registra ganancias en Nueva York y pérdidas en Londres

En el caso particular de Bridgestone, la DGA denunció a la firma "por faltar al ingreso de US$ 4.073.163 a la Argentina", y detalló que "la demanda presentada por el organismo se da en los términos del artículo 954 inciso C del Código Aduanero, referido a Declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas".

"La maniobra irregular de la empresa fabricante de neumáticos fue descubierta tras un cruce informático entre las bases de datos de Aduana y del BCRA, por lo cual se le abrió un sumario contencioso en los términos del artículo 1.090 del Código Aduanero", confirmó el organismo.

Además cuestionó que "pese a las reiteradas maniobras irregulares de las empresas del sector para generar márgenes extraordinarios, los precios de los neumáticos en nuestro país siguen siendo elevados, tanto que entre julio de 2022 y septiembre de 2023 la Aduana evitó el contrabando de nada menos que 17.610 neumáticos, valuados en aproximadamente $ 1.428 millones". (Télam)