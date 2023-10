La candidata presidencial del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, utilizó hoy sus minutos en el Debate Presidencial 2023 para diferenciarse del resto de las fuerzas políticas en relación al Fondo Monetario Internacional, y protagonizó un cruce picante con el aspirante de La Libertad Avanza, Javier Milei. "Milei no es un león, es un gatito mimoso del poder económico", chicaneó la diputada nacional. "Es un empleado de los grandes empresarios", continuó tras la exposición del diputado libertario sobre sus propuestas económicas. En la misma línea, afirmó: "Milei llega hasta acá hablando contra la casta. Pero, hace alianzas con (el sindicalista Luis) Barrionuevo; Sergio Massa le hace las listas; ya se mudó a un barrio privado como muchos de los políticos que él critica". Durante su exposición en el bloque relativo a la Economía, Bregman subrayó: "Después de escuchar tanto peloteo sobre parcialidades es muy bueno recordarla historia. En el ‘89 sufrimos una hiperinflación por hacer lo que decía el FMI. En el 2001 el país fue a la quiebra por hacer lo que decía el fondo; en el 2018 Macri lo volvió a traer, pero este Gobierno y Sergio Masa nos sometieron al FMI". "Si llegamos al 60% de pobreza infantil no fue por enfrentar mucho al FMI, sino por seguir todas y cada una de sus recetas

Cuando se discutió el acuerdo en el Congreso, advertimos que era inflacionario y teníamos razón. Como ahora advertimos que si seguimos por este camino del FMI las consecuencias para el pueblo van a ser mucho peores", continuó. La diputada de izquierda remarcó en que "no hay salida, si no se desconoce esa deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta", y cargó nuevamente contra Milei por mostrar su ideas "como novedosas, pero ya las conocemos, ya las aplicó Domingo Cavallo, otro gran empleado del FMI y fueron un desastre". "Al revés de lo que él dice para fortalecer la moneda hay que nacionalizar el comercio exterior y terminar con la puerta giratoria de los dólares porque dólares hay, lo que sobran son sus fugadores. La verdad es que mientras vos no llegás a fin de mes, no podés pagar el alquiler, la plata te alcanza cada vez menos, hay algunos como los bancos, los grandes empresarios, que ganaron como nunca. Somos la única fuerza independiente del poder económico, tenemos un programa integral para que eta vez la crisis no la pague el pueblo trabajador", amplió. En un tramo del debate, Milei le preguntó a Bregman: "El comunismo donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural. Además mató 150 millones de seres humanos. ¿Me puede decir por qué lo quiere aplicar acá?". Ante esto, la representante del Frente de Izquierda le respondió con una chicana: "Javier Milei, yo no sé si eso te lo dictó (el ex presidente Mauricio) Macri del Rincón del Vago, pero la verdad es que es falso. Es una fake news de características enormes, que se repite, pero no porque se repita en las redes sociales pasa a ser verdad". SR/MG/AMR NA