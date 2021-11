El Gobierno de Brasil anunció hoy la reducción de un 10% en los aranceles de importación sobre el 87% de los bienes y servicios hasta el 31 de diciembre de 2022, con el objetivo de provocar una caída en los precios de productos esenciales como alimentos y combustibles, en una medida previamente anunciada al gobierno argentino.

La decisión fue formalizada mediante una nota conjunta de los ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores del vecino país que detalló que "las tarifas se reducirán temporal y excepcionalmente hasta el 31 de diciembre de 2022", de conformidad con el Tratado de Montevideo, que permite adoptar medidas encaminadas a la protección de la vida y la salud de las personas".

Fuentes de la Cancillería argentina informaron al respecto que "Brasilia le comunicó previamente a Buenos Aires que iba a tomar temporalmente esta decisión" para activar una herramienta antinflacionaria en su economía.

La revisión del Arancel Externo Común (AEC) es un proceso de negociación que comenzó hace 2 años, y en la reunión que el 8 de octubre mantuvieron el canciller Santiago Cafiero y su par de Brasil, Ernesto Henrique Fraga, se lograron los consensos necesarios para reducir el AEC en un 10%.

Esa reducción abarca un universo muy amplio de productos, y se trabaja en conjunto con Uruguay y Paraguay, para una mayor competitividad y desarrollo para el fortalecimiento del proceso de integración, y para avanzar en forma equilibrada respecto de las capacidades productivas del bloque.

Las mismas fuentes oficiales explicaron que "las negociaciones siguen su curso y, próximamente, habrá una reunión de coordinadores del Grupo Mercado Común" que permita avanzar hacia "la actualización y adaptación de su estructura arancelaria a las condiciones actuales del comercio regional y mundial" en forma equilibrada respecto de las capacidades productivas del bloque.

"La Argentina ha hecho un gran esfuerzo -aseguraron los voceros- para construir los consensos necesarios y considera que se está muy cerca de lograr un acuerdo sobre el AEC de Mercosur".

Sin embargo, señalaron que "debido especialmente a la pretensión de uno de los socios de vincular la cuestión del AEC a su propuesta de flexibilización", que significa negociar unilateralmente con terceros y no dentro del Mercosur, no se lograron aún los acuerdos definitivos al efecto.

"Mantenemos un diálogo diario con las autoridades brasileñas sobre éste y otros temas de la relación bilateral, y en ese marco se nos había transmitido previamente la definición adoptada por su Ministerio de Economía", agregaron en similar sentido las fuentes oficiales.

Según lo anunciado, la medida es de carácter transitorio y excepcional y respetaría los parámetros acordados entre ambos países y sobre los que se continúa trabajando en Mercosur.

Existe un consenso entre ambos países respecto a mantener la unidad del bloque y negociar en conjunto con terceros países, en el sentido de lo expresado en el comunicado conjunto del 8 de octubre.

A poco de darse a conocer la medida en Brasil, Paulo Guedes, el ministro de Economía del gobierno de Jair Bolsonaro, sostuvo que "en este momento hay una fuerte presión inflacionaria y facilitar el ingreso de importaciones permitirá ajustes moderados de precios".

En la misma línea, el secretario especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales, Roberto Fendt, dijo que la medida "tiene como objetivo mitigar las consecuencias de la inflación", en tanto que el secretario de Comercio Exterior, Lucas Ferraz, indicó que la expectativa es una caída de los precios del 0,3% en el largo plazo..

Según estimaciones relevadas por el mercado al Banco Central de Brasil, la expectativa de inflación en el principal socio comercial de la Argentina es de 9,17% para 2021, la mayor desde 2015.

El comunicado oficial de los ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores afirmó que "el Gobierno brasileño ha estado trabajando intensamente, dentro del Mercosur, para promover la revisión del Arancel Externo Común que, en sus más de veinticinco años de existencia, nunca ha experimentado un proceso de reforma integral".

En ese sentido, se informó que "Brasil sigue participando plenamente en las negociaciones en curso en Mercosur. En este espíritu, la Resolución sigue los parámetros ya acordados con algunos de los socios del Mercosur en las negociaciones del AEC".

Por último, se reiteró "el carácter excepcional y temporal de esta Resolución" y se reafirmó "el compromiso con el Mercosur" por parte de Brasil.

En cuanto a la relación bilateral de los dos principales socios del bloque, en octubre las exportaciones argentinas a Brasil fueron de US$ 1.218,2 millones, y las brasileñas de US$ 1.125,8 millones, con saldo superavitario argentino de US$ 92,4 millones.

Las exportaciones argentinas crecieron un 50,5% con respecto al mismo mes del 2020, mientras que las brasileñas crecieron un 38%, y consolidaron el segundo mes consecutivo de superávit para Argentina.

En el período enero-octubre del 2021, las exportaciones argentinas fueron US$ 9.360 millones con una corriente de comercio de US$ 19.229 millones, representando un aumento del 46 % con respecto al mismo período del 2020.

(Télam)