El ex vicepresidente Amado Boudou aseguró hoy que la inflación pone en "riesgo al peronismo" para las elecciones presidenciales de este año.

Además, apuntó contra el ex ministro de Economía Martín Guzmán: "El Gobierno perdió dos años". "El 6% de inflación es una mala noticia, pone en riesgo al peronismo de cara a las elecciones. El número de este mes fue decepcionante", sostuvo Boudou en declaraciones radiales, pero destacó que el Gobierno "mejoró la actividad económica" y que le resta "llegar a la población".

En la misma línea, destacó el arribo de Sergio Massa al Ministerio de Economía y afirmó que fue "un gran acierto" y que "le dio un giro 180 grados".

Boudou contó que está "convencido que la tarea de la militancia es generar las condiciones" para que la ex presidenta "cambie su expresión y sea candidata"

"El Gobierno perdió dos años con Martín Guzmán", indicó el ex compañero de fórmula de Cristina Kirchner. "Cuando renunció Guzmán de manera intempestiva e irresponsable fue porque se le fue de las manos el sistema macroeconómico de Argentina. Se fue por su incapacidad, no lo volteó nadie. Pasar la deuda por el congreso fue un problema. No haber discutido la deuda de (Mauricio) Macri también lo fue", argumentó.

Sobre una posible precandidatura de la vicepresidenta, Boudou contó que está "convencido que la tarea de la militancia es generar las condiciones" para que la ex presidenta "cambie su expresión y sea candidata" y continuó: "Si logramos cambiar esas condiciones, Cristina sigue siendo la mejor candidata para Octubre", agregó. GD/MG/SPC NA