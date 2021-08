El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, afirmó hoy que el censo poblacional que se realizará en 2022 permitirá tener "información cabal y actualizada para tomar decisiones de gestión", y que la nueva bimodalidad será "algo muy moderno y de vanguardia"

El cronograma del censo, que se realiza cada 10 años y que debió suspenderse en 2020 por la pandemia, establece una primera etapa virtual (e-Censo) desde el 16 de marzo, y otra presencial, el 18 de mayo.

La etapa virtual facilitará "la evacuación de los datos y la tareas a los censistas", consideró el gobernador entrerriano.

Bordet lo calificó como "algo muy moderno y de vanguardia" que permitirá "tener información cabal y actualizada de Argentina", y principalmente de Entre Ríos que posee "ciudades pero también zonas rurales".

MIRÁ TAMBIÉN La Bolsa porteña abre con una baja de 1,24%

Además, destacó que se conocerán "las ocupaciones de las personas, las personas con discapacidad, distintas situaciones que atraviesan grupos familiares, cómo han crecido las ciudades, pero también cuáles son las necesidades básicas insatisfechas".

"El último censo fue en 2010 con un agravante que fue muy triste porque justo fue el fallecimiento de (ex presidente) Néstor Kirchner, y que por esa situación particular que se dió quizás el censo no pudo reflejar todo lo que tenía", agregó Bordet.

El mandatario provincial indicó que el relevamiento proporcionará "información importante para tomar decisiones de gestión y tener un conocimiento cabal" de la sociedad respecto al "trabajo, desempleo, niveles de ingresos y tecnologías".

Finalmente, resaltó la decisión nacional de comenzar un trabajo "coordinado entre provincias y Nación para poder tener la mayor fidelización de la información posible" del mismo. (Télam)