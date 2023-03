El Bitcoin se ubicaba esta tarde cerca de los US$ 27.000 y anotaba una suba de 21% desde el lunes, por lo que está en camino a cerrar una de sus mayores ganancias semanales de los dos últimos años, reforzada por las apuestas sobre eventuales recortes en las tasas de interés e inyecciones de liquidez de la Fed a los bancos para evitar un efecto contagio en el sistema financiero.

La última vez que Bitcoin había cotizado a más de US$ 27.000 fue en junio de 2022 y, desde febrero de 2021, hubo sólo una semana en la que registró un salto superior a 20%: en la primera semana de 2023, cuando subió 22% al pasar de US$ 17.000 a US$ 20.800 por unidad, según el índice de precio de BTC en dólares que elabora Tradinview.

Otros activos criptográficos como Ethereum, BNB, Polygol, Cardano o XRP también anotaban subas de dos dígitos en los últimos días.

Además, la suba de Bitcoin se da a contramano de la enorme mayoría de las empresas en la bolsa de Wall Street, a las que sí las golpeó el colapso de tres bancos en Estados Unidos en las últimas semanas.

La Fed ofreció a los bancos una ventanilla de liquidez a cambio de títulos del Tesoro y emitió más de US$ 140.000 millones por este medio desde el lunes, para evitar que una fuerte corrida de depósitos generara un efecto derrame sobre el resto de la economía.

Sin embargo, la magnitud del rescate reveló la fragilidad del sistema financiero ante la fuerte suba de tasas de los últimos meses y puso un freno a la idea de sostener las subas por mucho más tiempo.

Ahora crecen las expectativas de que la Fed ponga fin al ajuste monetario que golpeó a las criptomonedas en 2022 y, también, las afirmaciones de los partidarios más fervientes de Bitcoin, de que el token es una alternativa al dólar como reserva de valor, dadas sus características de emisión limitada.

"La turbulencia actual dentro del sector bancario de Estados Unidos, que potencialmente lleva a una postura más relajada de la Reserva Federal, refuerza el doble papel de Bitcoin como cobertura contra las finanzas tradicionales y un activo de riesgo creíble", dijo Kunal Goel, analista de investigación de la firma de inteligencia de activos digitales Messari, a Bloomberg.

Los mercados financieros esperan una suba máxima de 25 puntos de tasa de interés de referencia de la Fed en mayo para combatir la inflación elevada, seguido de alrededor de 70 puntos básicos de recortes este año para apoyar el crecimiento económico.

"Cualquier señal de recortes en las tasas de interés debería llevar los fondos a activos más riesgosos, lo que probablemente sea suficiente para atraer más fondos institucionales al mercado criptográfico, independientemente de si los operadores macro comprenden o creen en la tesis de inversión de Bitcoin a más largo plazo", escribió Noelle Acheson, autor del boletín "Crypto Is Macro Now". (Télam)