El Bitcoin mantiene en el cierre de la semana el salto de precio que trae desde el jueves (+17%) y que lo lleva a cerrar la semana en la zona de los US$ 49.000, un movimiento que según analistas podría indicar, según Fundstrat.

La criptomoneda más grande subió alrededor de US$ 8.000 esta semana y ha estado cotizando alrededor de US$ 48.000 durante la mayor parte del fin de semana, habiendo pasado el mes de septiembre en plena caída desde los US$ 52.000 hasta los US $ 40.000 (-25%) y que llevó al mercado criptográfico a pasar de un valor de mercado de aproximadamente US$ 1,9 billones el miércoles a US $ 2,2 billones el domingo, según CoinGecko.

La ruptura "parece importante técnicamente", señalaron estrategas de la firma Fundstrat en un informe reciente.

"Los precios han eclipsado los máximos semanales, así como las tendencias bajistas de un mes. Si bien las tendencias se habían vuelto negativas hace un mes, el movimiento del viernes es un gran positivo para ayudar a resolver esta consolidación", dijeron en Fundstrat, según consignó Bloomberg.

"Apenas una semana después del anuncio de China de que las transacciones criptográficas fueran ilegales y su pérdida asociada de US$ 4.500 en la semana, Bitcoin se recuperó bruscamente la semana pasada ya que mi nivel de soporte esperado estaba en el bajo nivel de US$ 40.000", dijo Rick Bensignor, presidente de Bensignor Investment Strategies y exestratega de Morgan Stanley.

"Esto se mantiene en el rango de negociación bajo de US $ 40.000 a bajo de US $ 50.000 que había solicitado a principios de agosto", agregó.

Bitcoin no ha cerrado por encima de los US $ 48.800 desde el 6 de septiembre, aunque para Fundstrat está tomando el lado alcista de las cosas y mirando hacia arriba para sus próximos niveles clave.

"El primer objetivo al alza se encuentra en los máximos de septiembre en US $ 52.956, luego en US $ 64.895", dijeron los estrategas, este último justo en torno al máximo histórico de Bitcoin desde mediados de abril. (Télam)