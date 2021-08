La cotización del Bitcoin (BTC) volvió a alcanzar hoy los US$ 50.000 por primera vez después de 100 días, empujado por nuevas señales de confianza en el mercado de las criptomonedas, y crece la especulación sobre si podrá pasar su máximo histórico de casi US$ 65.000 alcanzado en abril último.

Después de meses de una caída que lo llevó a perforar la barrera de los US$ 30.000 a mediados de julio, Bitcoin y el resto de las criptomonedas como Ether, Cardano, Polkadot y Binance Coin, entre otras, están aumentando muy fuertemente de precio.

La combinación de buenas noticias para el mercado -como el aumento de la tasa de hash, que mide la potencia informática utilizada en la minería y procesamiento de operaciones- y de un nuevo impulso por parte de voces influyentes en el mercado impulsaron la cotización de los criptoactivos.

Probablemente el más importante de todos haya sido el dueño de Tesla, Elon Musk, quien a finales de julio dijo que posee personalmente Bitcoin, Ethereum y Dogecoin y que le "gustaría que las criptomonedas tuvieran éxito".

"Ha habido un fondo acelerado de acumulación de activos criptográficos en los últimos dos meses", aseguró Jonathan Cheesman, jefe de ventas institucionales y de venta libre del exchange FTX, según consignó Bloomberg.

"Los flujos institucionales en Bitcoin y Ether, así como una gran cantidad de actividad minorista en NFT y juegos, probablemente contribuyan", agregó.

Es así como volvieron a surgir especulaciones en torno a si, ahora sí, la criptomoneda más famosa podría alcanzar los US$ 100.000 en los próximos meses.

"Bitcoin se está acercando al extremo superior de lo que espero como un nuevo rango de negociación", señaló Rick Bensignor, director ejecutivo de Bensignor Investment Strategies.

Por su parte, Daniela Hathorn, analista de DailyFx.com, apuntó que "la tendencia positiva no es un problema mientras Bitcoin se mantenga por encima de su promedio móvil de 200 días en US $ 45.750. De cara al futuro, el desafío clave para los compradores será consolidar nuevas ganancias hacia US $ 55.000 sin perder impulso en el camino". (Télam)