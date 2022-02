El Bitcoin (BTC) no escapó hoy a una jornada de pánico en los mercados desatada por la invasión de Rusia sobre Ucrania pero pudo recuperarse hasta los US$ 38.300 después de tocar los US$ 34.500 esta mañana, pese a que aún está lejos de revertir una caída del 50% en los últimos 4 meses, después de haber alcanzado los US$ 69.000 a principios de noviembre.

En las primeras horas de hoy la caída inicial de la principal criptomoneda arrastró la cotización del resto del mercado cripto que llegó a tocas valores mínimos desde agosto de 2021.

Después de alcanzar un máximo histórico de 3 billones de dólares el 10 de noviembre último, el valor de todas las criptomonedas cayó de forma sostenida en los últimos 4 meses y llegó hasta los 1,5 billones esta mañana, ante la huida de inversores a activos de menor riesgo y volatilidad.

Sin embargo, en una jornada de alta volatilidad, BTC sube casi 2% y cotiza US$ 38.300, después de tocar los US$ 34.500 en las primeras horas del día, aunque aún está lejos de revertir una caída del 50% en los últimos 4 meses después de haber alcanzado los US$ 69.000 a principios de noviembre.

En tanto, Ethereum -la segunda criptomoneda- se ubica en los US$ 2.600 (+0,7%) después de haber caído hasta los US$ 2.290.

La fuerte emisión por parte de los principales bancos centrales del mundo y la baja de tasas generalizadas armó el escenario propicio para la revalorización de las acciones y demás activos de renta variable en 2020 y 2021.

Sin embargo, la inminente suba de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en los Estados Unidos, más aún después de que la inflación en ese país alcanzara el 7,5% interanual en enero -el nivel más alto de los últimos 40 años-, dio lugar a una rotación de carteras en todo el mercado, tanto de criptomonedas como de acciones y bonos de deuda.

Los principales índices del mundo como el S&P 500, el Nasdaq o el Dow Jones promedian caídas del 10% en los últimos 4 meses, luego de la espectacular subida de entre el 90 y 150% tras el derrumbe en marzo de 2020, cuando se declararon cuarentenas y cierres de fronteras y actividades con el inicio de la pandemia de Covid-19.

"Este es un nivel diferente de ansiedad. Cuando las cosas se complican, y la gente piensa en la seguridad y dónde poner su dinero, creo que el oro triunfa sobre el Bitcoin", dijo Kenny Polcari, socio gerente de Kace Capital Advisors, a Bloomberg.

La crisis entre Rusia y Ucrania "podría hacer que los precios bajen significativamente en el corto plazo", dijo Jonathan Tse, jefe de operaciones de la plataforma de cifrado Copper.co.

"Sin embargo, podría ser lo que se necesita para encontrar un fondo antes, en lugar de un invierno criptográfico en curso para que los precios bajen lentamente", agregó.

El siguiente nivel clave a tener en cuenta para Bitcoin en caso de nuevas caídas será de US $ 28.000 a US $ 29.000, apuntó Vijay Ayyar, vicepresidente de desarrollo corporativo de Luno, una plataforma de cifrado. Si se supera ese umbral, "podríamos estar viendo niveles mucho más bajos en los bajos US $ 20.000 e inferiores", dijo Ayyar. (Télam)