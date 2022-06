Bitcoin llegó a caer 15% este lunes, por debajo de los 23.000 dólares, su menor nivel en 18 meses, ante una huida generalizada de activos de riesgo en el mundo que llevó a la suspensión de retiros en algunas de las principales plataformas de intercambio cripto.

La capitalización del mercado de todas las criptomonedas -la suma del valor de Bitcoin (BTC) y el resto de criptoactivos- alcanzó hoy los US$ 915.000 millones, un 69% menos que los US$ 3 billones que habían llegado a valer apenas ocho meses atrás.

La última vez que Bitcoin había caído por debajo de los US$ 23.000 fue el 24 de diciembre de 2020.

Sin embargo, el golpe más duro se lo llevan las llamadas altcoins -criptomonedas que no son Bitcoin- que en los últimos meses caen 70%, 80% y hasta 90%, sobre todo los proyectos vinculados a finanzas descentralizadas (DeFi), juegos y NFTs (Token No Fungible, por sus iniciales en inglés).

Incluso proyectos de gran tamaño como Ethereum retrocedieron un 75% desde noviembre y casi un 19% sólo hoy, hasta los US$ 1.150.

El pánico se apoderó de los mercados cerca del mediodía cuando la plataforma de intercambio de criptodivisas Celsius anunció la congelación de los retiros, mientras que Binance, la mayor plataforma de criptodivisas del mundo, suspendió los retiros de BTC por una de sus redes durante algunas horas, aunque luego anunció la normalización.

El temor a una fuerte suba de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos para frenar la escalada de precios -la más alta en 40 años- está afectando sobre todo la demanda de activos de riesgo, como las acciones de empresas tecnológicas o títulos de países emergentes.

Los principales índices del mundo como el S&P 500 -que incluye a las 500 empresas de mayor valor de los Estados Unidos- cayó casi un 10% en las últimas cuatro jornadas y un 21,2% desde principios de año mientras que el Nasdaq -que mide a las principales empresas tecnológicas- está un 31% abajo de sus máximos en noviembre.

De hecho, casi todas las empresas más importantes del mundo, a excepción de las vinculadas a la energía o al sector alimenticio, cayeron muy fuertemente desde el inicio del año: Apple (-25,6%), Boeing (-42,9%), Intel (-26,7%), Wal-Mart (-17,6%), Visa (-11,7%), Nike (-34,2%), McDonald's (-11,1%) y JP Morgan (-27,3%), entre otras.

Sin embargo, el mercado cripto sufre por duplicado ante su falta de madurez.

La falta de fines de uso de las criptomonedas a nivel masivo y los problemas propios del ecosistema hacen que sean los activos más castigados por inversores.

El retroceso en los precios también está llevando a que empresas del sector anuncien recortes de personal, un freno en sus estrategias de crecimiento regional y a encontrar formas de subsistir en un mercado en el que ya no será tan fácil conseguir financiamiento.

"Las empresas que tienen una concentración de sus utilidades en retail crecieron mucho en el ciclo pasado. Sin embargo, como nuevas empresas no todas realizaron buen control y están en una posición donde están despidiendo o rechazando ofertas ya realizadas", señaló a Teálam Fernando Martínez, director general de las Américas en la plataforma de activos digitales OSL.

"Sin embargo -agregó-, esto es cíclico, precisamente dentro de estos periodos es cuando empresas bien capitalizadas empiezan a ganar mas marketshare, y a trabajar dentro de sus mejoras internas".

También empieza a notarse el efecto de una "búsqueda de calidad" dentro del propio universo cripto.

La dominancia de mercado de Bitcoin -es decir, cuánto del dinero invertido en criptomonedas está destinado a BTC- alcanzó el 48% este fin de semana, el más alto en 11 meses, ya que inversores del sector eligen refugiarse en un activo con mayor historia relativa, algo que ocurre en todos los mercados bajistas.

Al respecto, Martínez señaló que "a igual que el ciclo pasado, nuevas tecnologías y protocolos que surgen durante el mercado alcista son limpiados durante el "bear" market, por falta de adopción o uso constante y fallas. Pero esto es importante ya que sobreviven las mas fuertes".

"El mercado va seleccionando naturalmente qué es valor y qué no. El hype de 20.000 criptomonedas no es lógico. El 99 por ciento no van a existir dentro de 10 años y van a sobrevivir aquellas en las que la plata que generen vengan de algo real", apuntó Pablo Sabbatella, director y fundador de Defy Education, una firma especializada en el desarrollo cripto. (Télam)