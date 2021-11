Las principales criptomonedas registraron hoy una caída de más del 9% y el Bitcoin, luego de haber alcanzado un máximo histórico de casi US$ 69.000 la semana pasada, se sitúa en torno de los US$ 60.000, lo que algunos analistas adjudican a los requisitos fiscales para las monedas digitales que forman parte del nuevo plan de infraestructura de los Estados Unidos, aprobado por el Capitolio y ratificado por el presidente Joe Biden.

El token digital más grande retrocedió hasta un 8,2% para luego ir reduciendo la caída a la mitad, en la mayor debacle intradía de las últimas tres semanas.

Por su parte, la segunda mayor criptomoneda, Ethereum, llegó a caer más del 10%, un derrape que golpeó la capitalización del mercado cripto, que se situaba en US$ 2,7 billones (-10% en el día), según el portal CoinGecko.

"Después de varios días de ganancias, en las que Bitcoin se mantuvo cerca de su máximo histórico, mientras muchas otras monedas alternativas lograron alcanzar nuevos máximos, estamos viendo un retroceso significativo", dijo Walid Koudmani, analista de XTB Market a Bloomberg.

"La extrema volatilidad a la que el mercado es propenso podría conducir a un posible efecto dominó si surgieran más noticias negativas y llevaran los precios a nuevos mínimos", agregó Koudmani.

Las acciones de Coinbase, el principal exchange de criptomonedas que cotiza en la bolsa de Nueva York desde este año, también se vieron afectadas al caer un 4%, al igual que otras empresas relacionadas al mercado cripto como MicroStrategy, Marathon Digital Holdings y Riot Blockchain, que también retrocedieron.

Click to enlarge A fallback.

Si bien indicadores técnicos sugerían que la fuerte racha alcista de los últimos tiempos podía llegar a tener un freno hay analistas que también atribuyeron la caída a los nuevos requisitos de declaración de impuestos para las monedas digitales que forman parte del proyecto de ley de infraestructura de US$ 550.000 millones, que el presidente Joe Biden promulgó el lunes.

"Hemos visto la firma del proyecto de ley de infraestructura de EE.UU., que ha iniciado una venta masiva de los comerciantes preocupados por la regulación y los impuestos", dijo Hayden Hughes, director ejecutivo de Alpha Impact.

MIRÁ TAMBIÉN El Banco Central compró US$ 50 millones

La ley impone nuevos requisitos de informes a los "corredores" de criptomonedas, como Coinbase, que brindan servicios regularmente que realizan transferencias de activos digitales.

Bajo los nuevos requisitos, esas compañías deben proporcionar al órgano recaudador de los Estados Unidos (IRS) cierta información sobre sus clientes, que incluye: nombre, dirección y número de teléfono; los ingresos brutos de las ventas; y cualquier ganancia o pérdida de capital referida a las operaciones con criptomonedas.

Vale tener en cuenta que el precio de Bitcoin se ha más que duplicado este año al pasar de cerca de US$ 30.000 a US$ 69.000, mientras que Ethereum se ha multiplicado por seis, de US$ 800 a US$ 4.800, ambos alcanzaron récords alcanzados la semana pasada en medio de un fervor por los activos digitales impulsado por la demanda especulativa y el temor por la aceleración de la inflación en Estados Unidos.

"Parece que esto es solo una corrección del sentimiento alcista que se había estado construyendo en el mercado: la volatilidad se había reducido, el sesgo de las opciones de BTC había entrado en territorio negativo", dijo Noelle Acheson, jefe de perspectivas de mercado en Genesis Global Trading.

Además del requerimiento de la IRS también hay proyectos para regular la tenencia de criptomonedas en Estados Unidos donde miembros del partido republicano de la Cámara de Representantes pretenden establecer jurisdicciones claras sobre cómo el gobierno supervisa la industria.

"Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de ser líderes en el espacio de activos digitales para proteger a los consumidores, fomentar la innovación y reducir las cargas regulatorias", dijo Glenn Thompson, quien hoy publicó un borrador de discusión sobre este tema, en un intento para llegar a un consenso bipartidista sobre cómo regular una forma de moneda nueva y en evolución.

Más de uno de cada 10 estadounidenses compró o intercambió criptomonedas desde junio de 2020 hasta junio de 2021, según una encuesta reciente de NORC, una organización de investigación de la Universidad de Chicago.

Según este estudio, el inversionista típico en criptomonedas tiene menos de 40 años y no tiene un título universitario, el 44% no se identifican como blancos y el 41% son mujeres. (Télam)