El Bitcoin (BTC) superó este lunes los US$ 46.000 (+ 5,8%) y alcanzó un nuevo máximo para los últimos tres meses, mientras el Congreso de los Estados Unidos define si avanza con imponer un gravamen impositivo sobre las operaciones con criptoactivos y los analistas especulan la cotización pueda volver a superar los US$ 50.000.

La mayor moneda digital subía 5,8% a US$ 46,223 durante la tarde de hoy y acumula un 16,4% de aumento en las últimas siete jornadas, según datos del portal Coinmarketcap, que promedia las cotizaciones de los principales portales de intercambio de criptos en el mundo.

El rally del BTC impulsó también a otros tokens y monedas virtuales como el Ether, XRP, Litecoin, Polkadot, Cardano y Chainlink, entre otras, que registraron subas de entre 6 y 12% en las últimas 24 horas.

“Este movimiento debería decirnos que lo peor ha quedado atrás por ahora. A menos que revierta el movimiento inmediatamente, podría avanzar rápidamente hacia los US$50.000, donde podría encontrar cierta resistencia”, dijo Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co, en declaraciones a Bloomberg.

“La acción del precio es muy alcista desde el punto de vista técnico”, advirtió Maley.

El repunte en el precio de Bitcoin y el resto de las cripto se produce en momentos en el que un grupo de senadores de los partidos Demócrata y Republicano de los Estados Unidos debate sobre si requerir información sobre las transacciones de criptomonedas superiores a los US$ 10.000, como parte de un proyecto de ley para financiar US$550.000 millones en infraestructura en los próximos años.

Mientras tanto, los operadores observan los gráficos del Bitcoin en busca de pistas sobre la dirección que podría tomar en adelante

El índice de fuerza relativa (RSI, por sus siglas en inglés) de 14 días de la moneda muestra que está sobrecomprada, aunque rompió su línea del promedio móvil de 200 días en medio del repunte.

La criptomoneda aún podía encontrar resistencia allí, como lo hizo en mayo, aunque una posición sostenida por encima de ella se consideraría un acontecimiento alcista.

“El Bitcoin ha encontrado su ritmo una vez más durante la última semana”, escribió Craig Erlam, analista de mercado sénior de Oanda Europe, quien destacó que la criptomoneda "está de nuevo en territorio alcista, la pregunta es qué tan lejos puede llegar esta vez”.

El mercado cripto está recuperando terreno después de retroceder significativamente desde máximos históricos en los últimos meses, un revés atribuido a las preocupaciones sobre la represión de China a los mineros de Bitcoin y a los cuestionamientos que el empresario Elon Musk hizo sobre el uso de energía para validar las transacciones con criptomonedas.

Sin embargo, desde que BTC perforó la barrera de los US$ 30.000 el pasado 20 de julio comenzó un rally alcista que lo llevó a ganar más de 50% en un valor desde entonces, mientras que el Ether -la segunda mayor criptomoneda- tuvo un comportamiento aún más explosivo al pasar de US$ 1.700 ese mismo día hasta los casi US$ 3.200 de hoy, una subida de más del 80% en apenas 21 días. (Télam)