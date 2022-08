El subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, aseguró hoy que "jamás" se opuso al "uso eficiente de los subsidios", siempre que su uso no sea "confiscatorio del ingreso de los usuarios".

"Invito a que busquen declaraciones en las que me haya opuesto a un uso eficiente de los subsidios y no las van a encontrar", planteó Bernal, luego del anuncio del nuevo esquema tarifario de los servicios de gas natural, energía eléctrica y agua corriente.

En declaraciones a FM Urbana Play, el exinterventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) detalló las diferencias para explicar los nuevos cuadros tarifarios del gas respecto de los de energía eléctrica, debido a que en el primer caso "hay más dispersión climática", con 29 subzonas en todo el país, cada una con ocho categorías de usuarios, de lo que se desprenden 232 casos diferentes.

Al pedírsele un ejemplo de cómo quedaría la tarifa para un usuario del nivel 3 (sectores medios) de la ciudad de Buenos Aires, señaló que tendrá "tres aumentos" en septiembre y noviembre de este año y en enero de 2023.

En ese caso, para un consumo promedio, una factura de Metrogas que en junio tuvo un importe de $ 1.650 llegaría en enero a $ 2.100 (27,3%), aunque ese cálculo "no contempla si el usuario se propone por primera vez en su vida mirar el medidor", es decir, si recurre al ahorro en el consumo de gas.

En cuanto a la dispersión geográfica, señaló que en Tucumán- la provincia con el menor umbral de consumo del país- un usuario de la categoría R1 "puede consumir de cero a 400 metros cúbicos en un año", pero en Tierra del Fuego –el otro extremo- la misma categoría se ubica en un rango de hasta 4.700 m3 anuales.

A su vez, por cuestiones estacionales, el nivel de consumo no es homogéneo a lo largo del año, por lo que se resolvió "adecuarlo a los consumos normales y habituales de los últimos cinco años", precisó.

"Tuvimos muy en cuenta estos umbrales, hicimos un promedio y se va a subsidiar el 70% de ese promedio", dijo, al tiempo que remarcó que fueron llevados "a la lógica de la estacionalidad", ya que de lo contrario "en invierno te vas a pasar (del tope del nivel sujeto a subsidios) y en verano te va a sobrar".

Bernal ratificó que la segmentación anunciada es exclusivamente para "usuarios residenciales" y no incluye a pymes ni comercios.

Por otra parte, negó haberse opuesto a la rebaja en los subsidios y al respecto invitó a que se busquen declaraciones suyas en ese sentido.

"Jamás me opuse a un uso eficiente de los subsidios, si no es confiscatorio del ingreso de los usuarios", manifestó, para agregar que él no fue "el artífice" del "congelamiento" de tarifas, sino que esa "fue una decisión del presidente, que no me correspondía tomarla, ni rechazarla ni aprobarla". (Télam)