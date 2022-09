El Banco Central (BCRA) cerró la ronda de hoy con compras por US$ 300 millones, con lo que acumuló su octava jornada consecutiva engrosando las reservas, en una rueda en la que los dólares bursátiles tuvieron un marcado incremento de hasta 4,2%.

Hoy, el BCRA prosiguió la senda iniciada hace dos martes, luego de que el Ministerio de Economía oficializara la aplicación de un tipo de cambio de 200 pesos por dólar para las exportaciones de soja hasta el 30 de septiembre próximo.

La medida fue acordada con los principales complejos exportadores, que se comprometieron a liquidar soja y derivados por, al menos, US$ 5.000 millones.

El volumen operado en el segmento de dólar soja hoy fue de más de US$ 455 millones, según precisó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

Fuentes de mercado estimaron que, desde que comenzó el mes, la autoridad monetaria ya lleva adquiridos alrededor de unos US$ 2.000 millones.

De esta forma, el Central lleva ocho jornadas seguidas engrosando reservas, ya que a la compra realizada hoy se suman otras por US$ 272 millones ayer, US$ 180 millones del martes, US$ 170 millones del lunes, US$ 178 millones de la jornada del viernes pasado, US$ 426 millones obtenidos el jueves, US$ 140 millones adquiridos en la rueda del miércoles y US$ 300 millones de la jornada del martes.

En el mercado de divisas, la cotización del dólar oficial cerró hoy en $ 149,99, con una suba de 38 centavos en relación con el cierre de ayer.

Por su parte, en el segmento informal, el denominado dólar "blue" anotó un retroceso de un peso, en $ 276 por unidad.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) subió 3,9%, a $ 295,37; mientras que el MEP escaló 4,2% hasta los $ 286,78.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 32 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $ 143,20.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $ 194,99 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $ 247,48.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $ 262,48.

Como dato relevante de la jornada, el BCRA dispuso hoy que las personas que reciban un subsidio en las tarifas de servicios públicos no podrán, mientras mantengan ese beneficio, realizar compras de moneda extranjera, ya sea a través del llamado "dólar ahorro" o en el mercado bursátil.

En cuanto al rendimiento de los activos argentinos, el Merval retrocedió 1,35%, afectado por el mal rendimiento de Wall Street.

En la plaza porteña, las bajas de las compañías que conforman el panel líder fueron encabezadas por YPF (-4,01%); Ternium (-3,38%); Cresud (-2,16%); Aluar (-1,64%); y Transportadora de Gas del Sur (-1,21%).

Por el contrario, las ganancias fueron anotadas por Transener (2,29%); Cablevisión (1,63%); Sociedad Comercial del Plata (1,61%); Banco Macro (0,92%); y Loma Negra (0,92%).

En Nueva York, los papeles de compañías argentinas terminaron la sesión con mayoría de resultados en rojo, entre los que se destacaron YPF (-7,5%); Cresud (-7,1%); Telecom Argentina (-6%); Banco Supervielle (-5,6%); y Transportadora Gas del Sur (-5,5%).

En sentido contrario, la única acción que cerró en verde fue la de Mercadolibre (0,6%).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares finalizaron con bajas de 10 centavos promedio en toda la curva, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER operaron con ganancias de 0,7% promedio en toda la curva.

En este marco, el riesgo país se mantuvo sin variaciones para quedar en 2.330 puntos básicos. (Télam)