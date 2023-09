La presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, se pronunció hoy en contra de las propuestas económicas del candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, quien postuló eliminar la Coparticipación Federal de impuestos, entre otras iniciativas.

"Hay dos modelos presentados a la sociedad, uno es achicar el Estado, y otro con políticas de Estado activas, que es en el que creemos nosotros", dijo Batakis en declaraciones a AM530.

En este contexto, Batakis se refirió a la necesidad de trabajar "sobre un Estado más eficiente" y dijo; "Hay que trabajar sobre el Estado, no dinamitarlo".

A su criterio, "la propuesta de eliminar la Coparticipación es desconocer la historia de nuestros país".

MIRÁ TAMBIÉN El índice Bovespa opera en alza en la apertura de la Bolsa paulista

"Las provincias son anteriores al gobierno nacional, y son las provincias las que deciden conformar el país que tenemos hace 200 años. Eliminar la coparticipación es desconocer la historia de nuestro país y la Constitución", remarcó la titular del Banco Nación y agregó que la propuesta de La LIbertad Avanza implica, además, "desconocer cómo funcionan los países federales a nivel mundial".

"Hay 200 países en el mundo, hay una veintena de federales pero todos tienen sistemas de transferencias", expresó la funcionaria.

Batakis dijo también que el equipo económico es consciente “de las dificultades que tiene la población” y dijo que esa es la razón por la que se están tomando medidas económicas, "para atender la devaluación, que fue una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que vino de la mano de la gestión anterior".

En ese sentido, sostuvo que "lo peor" de haber traído nuevamente al FMI en la gestión de Mauricio Macri, no es la deuda, que es tremendo, porque ingresaron al país US$ 47.000 millones y se dieron a la fuga y no sirvió para nada, sino la falta de poder determinar las políticas públicas que queremos hacer".

MIRÁ TAMBIÉN Santa Fe anuncia nueva etapa de su programa de precios con suba del 5%

Batakis explicó que el Fondo venía exigiendo una devaluación, se sostuvo lo máximo que se pudo y por eso se demoró la revisión de los últimos dos trimestres, aunque finalmente se hizo una devaluación lo más chica posible para que no afecte tanto a la población.

Respecto del futuro inmediato, expresó que "este período inflacionario que estamos viviendo va a tener que empezar a reducirse", ya que "sobre fin de este año, en el último trimestre, van a empezar a ingresar divisas de la cosecha, que este año no tuvimos, y habrá un aporte de los sectores industrial, turístico y energético".

Batakis coincidió con el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, al sostener que "en cuanto tengamos los dólares, no hay nada mejor para hacer que sacarnos de encima al FMI”.

“Lo que pasa es que esta vez es mucha la deuda que tomó la gestión anterior, y pasamos de la autodeterminación de las políticas a la exodeterminación, lo cual es bastante triste para todos los argentinos", consideró la titular del BNA. (Télam)