La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, dijo hoy que la respuesta de los gobernadores al congelamiento de precios "fue buena", y que "hay un compromiso fuerte para cuidar el bolsillo de los argentinos".

"La respuesta fue buena de todos los gobernadores porque todos entendemos que tenemos que defender el salario de los argentinos y los argentinos en cada lugar del territorio, lo cual obviamente es súper difícil. Argentina es el octavo país en materia territorial, es muy extenso", dijo Batakis en diálogo con Télam Radio.

Señaló que "la Secretaría de Comercio Interior no tiene una institucionalidad que tenga delegaciones en cada una de las provincias en algunos municipios, por eso sí o sí necesitamos este acuerdo y el compromiso de cada gobernador y cada intendente para que, efectivamente, se concrete esta normalización de los precios que nosotros queremos para todos los argentinos y argentinas".

Asimismo, detalló "el control que se venía haciendo en lo que es la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, en algún otro distrito grande del interior se empezó a notar que efectivamente hay una desaleración de los precios y un retrotraer los precios que es lo que exige este nuevo contrato".

Por otra parte, señaló que "estos 1.400 productos que van a tener estos precios con mayor control con el congelamiento y con esto retrotraer los precios en los primeros días de octubre, el 46% de esos productos se producen por 18 empresas nada más en Argentina".

Indicó que "venimos con una economía que creció tres meses consecutivamente y no podemos permitir que ese crecimiento sea ahogado por un incremento inflacionario que no tiene sustancia", que "técnicamente no tenía alguna motivación para que eso se produjese".

"Simplemente fue en este crecimiento de la demanda y en un momento electoral que los precios crecieron, entonces la verdad que nosotros no podemos permitir que se ahogue ese crecimiento", concluyó Batakis. (Télam)