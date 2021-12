El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, se reunió hoy con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, en el marco de una visita de finalización de obras del tendido de alta tensión, cuya construcción fue reactivada el año pasado tras su paralización en 2017 y 2018.

Se trata de la línea de interconexión eléctrica 500 kV entre las estaciones transformadoras (ET) Rincón Santa María (Corrientes) y ET Resistencia (Chaco), al tendido 132 kV entre ET Resistencia - ET Vilelas y a las obras de ampliación de esas dos estaciones.

La construcción de la segunda Línea de Extra Alta Tensión Rincón Santa María-Resistencia es una obra de gran envergadura que se extiende por más de 270 kilómetros y que atraviesa el Río Paraná.

Fue reactivada en 2020, luego de su paralización en 2018, y representa una inversión de US$ 227 millones aportados por el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) y la CAF.

Capitanich calificó la obra de “prioritaria, indispensable y esencial” y explicpo que es "un emprendimiento extraordinario que garantizará la provisión de energía en nuestra provincia y la región”.

Este proyecto beneficiará a más de 5 millones de habitantes del NEA y aumentará la potencia máxima de transmisión de la energía generada en el Noreste Argentino (NEA), permitiendo afrontar contingencias en zonas de alta demanda, como el Litoral y el Gran Buenos Aires, y servirá también para reforzar el intercambio de energía eléctrica con Brasil.

“Luego de años de paralización, estamos reactivando obras en todo el país para consolidar el sistema de transporte eléctrico, mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos y argentinas y apuntalar el desarrollo económico, productivo y social”, destacó el subsecretario Basualdo.

La construcción de la línea de Alta Tensión ET Resistencia – ET Vilelas había quedado paralizada en 2017 y fue reactivada en 2020 con el compromiso de la Nación y la provincia.

Con una inversión total de más de $ 4.000 millones, esta obra desarrollada en el marco del programa de reparación histórica del Chaco consolida el sistema energético provincial, beneficiando a 120 mil familias del área metropolitana de Resistencia al incrementar la oferta de energía, mejorar la interconexión y la capacidad de estabilización del sistema.

La ET Resistencia, donde se están concluyendo las obras de ampliación y adecuación de campos, es una de las de mayor importancia en el NEA, permitiendo la interconexión de todas las provincias del Norte Argentino, garantizando la provisión del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

En el aspecto ambiental, la construcción de la Línea ET Rincón Santa María – ET Resistencia incorporó la plantación de 150.000 árboles en las provincias de Chaco y Corrientes, a través de un innovador Programa de Compensación Forestal, lo que ameritó un premio internacional a las buenas prácticas ambientales por parte de la CAF.

