El intercambio comercial con Brasil cerró octubre con un déficit de US$ 115 millones, como resultado de exportaciones por U$S 1.169 millones y de importaciones por U$S 1.283 millones, informó hoy la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

De esta forma, el acumulado de los primeros diez meses del corriente año refleja un saldo negativo de U$S 2.328 millones millones para la Argentina.

En octubre el comercio bilateral aumentó 12,9% interanual y alcanzó los U$S 2.452 millones, explicado principalmente por el incremento en nuestras importaciones del 34,7% interanual.

En tanto, las ventas al país limítrofe en el décimo mes del año mostraron un retroceso anualizado del 4,1%.

Con estos registros, Argentina suma su décimo déficit consecutivo en la balanza comercial con Brasil, una situación no observada desde 2018 (momento en el que fueron once los meses consecutivos con saldo bilateral negativo).

La baja interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en octubre (4,1%) correspondió principalmente a una merma en los envíos de trigo y centeno sin moler, maíz sin moler, excepto maíz dulce, combustibles de petróleo o minerales bituminosos, grasas y aceites vegetales y polímeros de etileno.

En tanto, el incremento interanual de las importaciones argentinas (34,7%) se explicó, fundamentalmente, por vehículos automotores de pasajeros, partes y accesorios de vehículos automotores, minerales de hierro, sus concentrados y motores de pistones e instalaciones y equipamientos de ingeniería civil y de construcción.

El comercio entre ambos países acumuló en los diez meses del año un saldo negativo para la Argentina por U$S 2.328 millones, debido a que las exportaciones crecieron 16,2% con respecto a igual período de 2021, mientras que las importaciones desde Brasil aumentaron un 36,2%.

En octubre, Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 5476 millones), Estados Unidos (U$S 4.521 millones) y Alemania (U$S 1180 millones).

A su vez, se ubicó tercera entre los principales compradores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 6.768 millones) y Estados Unidos (U$S 3.165 millones), precisó la CAC. (Télam)