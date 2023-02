La cotización del maíz cayó hoy en la Bolsa de Comercio de Rosario y finalizó la rueda en US$ 250 la tonelada, en una jornada en la que la soja operó estable en $75.000 la tonelada, en la que no hubo ofertas por trigo.

Los negocios nuevamente se concentraron principalmente en el maíz, y en este marco, la oferta por el cereal disponible se ubicó en US$ 250, por debajo de los valores de la rueda previa; en tanto que la entrega contractual retrocedió US$ 5 hasta los US$ 250.

Por el maíz de la próxima campaña, la entrega en febrero se mantuvo estable en US$ 255 y marzo descendió hasta los US$ 250, cayendo US$ 5 entre ruedas. Abril recortó US$8 hasta los US$ 245; y mayo decreció US$10 hasta los US$ 240.

Asimismo, la cosecha tardía de junio descendió US$5 hasta los US$ 230; julio también US$5 hasta US$ 220; y agosto hasta los US$ 210.

En lo que respecta al trigo, en la jornada de hoy -y a diferencia de las últimas ruedas- no se registraron ofertas abiertas.

Por el lado de la soja, las propuestas con entrega disponible y para las fijaciones de mercadería alcanzaron nuevamente los $75.000 la tonelada, sin experimentar cambios entre ruedas.

Por último, el girasol se mantuvo en los US$ 380 por tonelada y el sorgo bajó US$5 hasta los US$ 255. (Télam)