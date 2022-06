Los precios de los cereales cerraron con bajas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en consonancia con los sucedido en el mercado de Chicago, mientras que la soja se mantuvo estable en un contexto donde las operaciones en la plaza bursátil tomaron fuerza tras la publicación del informe de stocks del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Por el maíz con entrega inmediata y contractual, las ofertas abiertas de compra se ubicaron en US$ 220 la tonelada, US$ 15 menos que ayer.

Luego, para la descarga entre julio y septiembre también se produjo una baja de US$ 15 hasta los US$ 220, mientras que el segmento octubre-diciembre registró una merma similar y finalizó en US$ 225.

Respecto al trigo con entrega hasta el 11 de julio, se ofrecieron US$ 315 la tonelada, US$ 15 por debajo de la rueda de ayer.

Para la entrega entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, las ofertas se ubicaron en US$ 325 y full septiembre, US$ 320.

Por último, el girasol cerró en US$ 500 y el sorgo a US$ 220.

(Télam)