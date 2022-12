La soja cayó más de US$ 8,5 en el mercado de Chicago tras las lluvias en Argentina, mientras que los cereales finalizaron la sesión al alza liderado por el trigo que escaló US$ 7,5.

El contrato de enero de la oleaginosa perdió 1,56% (US$ 8,54) hasta los US$ 536,64 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 1,52% (US$ 8,36) para posicionarse en US$ 538,48 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en las lluvias beneficiosas para el cultivo en la Argentina, a pesar de que el déficit hídrico sigue siendo severo en varias zonas productivas del país, y las precipitaciones registradas en el sur de Brasil.

Asimismo, la previsión de una buena cosecha china de la oleaginosa, que podría ser un 23,7% mayor a la del año pasado, presionó a la baja los valores del grano, indicó la corredora Granar.

MIRÁ TAMBIÉN Programadores argentinos ganaron competencia mundial de software en Las Vegas

Sus subproductos tuvieron un cierre altamente dispar, con una fuerte baja de la harina del 4,96% (US$ 25,79) hasta los US$ 494,16 la tonelada, mientras que el aceite saltó 3,52% (US$ 48,28) y se posicionó en US$ 1.419,53 la tonelada.

Por su parte, el trigo ganó 2,79% (US$ 7,53) y cerró a US$ 277,32 la tonelada las cercanas, debido a "un ataque ruso a Ucrania este fin de semana, que ocasionó el cierre temporal de un puerto clave como Odesa para las exportaciones ucranianas, lo cual generó preocupación por posibles interrupciones en los envíos de granos", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario.

A su vez, "coberturas de posiciones cortas luego de una serie de descensos que empujaron al trigo a su nivel más bajo desde octubre de 2021 la semana anterior, también añadieron sostén alcista a los precios del cereal", agregó la entidad.

Por último, el maíz avanzó 1,02% (US$ 2,56) y se posicionó en US$ 252,45 la tonelada, por el bombardeo ruso a Odesa e inconvenientes climáticos en el sur de Brasil. (Télam)