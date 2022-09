La soja cayó en el mercado de Chicago debido a mayores exportaciones de Brasil y Argentina en detrimento de la venta de mercadería estadounidense, mientras que la estabilidad en la zona del Mar Negro impulsó los precios de los cereales.

El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 0,23% (US$ 1,19) hasta los US$ 517,35 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,15% (US$ 0,83) para concluir la jornada a US$ 519,56 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la falta de compras de China de mercadería estadounidense, mientras que sí se registraron negocios en Brasil y Argentina, lo cual presionó en precio del grano en la plaza bursátil norteamericana.

"En esto mucho tuvieron que ver las fuertes ventas concretadas por los productores argentinos en las tres semanas precedentes, por la vigencia del régimen cambiario especial para la liquidación de la oleaginosa, y la devaluación del real frente al dólar, que mejoró la competitividad de las ventas externas brasileñas, en detrimento de las estadounidenses", explicó la corredora Granar.

Además, también presionaron sobre los precios las lluvias que mejoran el balance hídrico en el sur de Brasil, en el arranque de la campaña 2022/23, agregaron los analistas de la empresa.

Sus subproductos acompañaron la tendencia bajista, con una caída del aceite del 0,68% (US$ 9,92) hasta los US$ 1.447,53 la tonelada, mientras que la harina perdió 1,5% (US$ 7,16) para posicionarse en US$ 469,69 la tonelada.

Por su parte, el maíz avanzó 0,18% (US$ 0,49) y cerró a US$ 262,78 la tonelada, debido a que el avance de la cosecha norteamericana "resultó levemente menor al previsto por los operadores".

En ese sentido, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) relevó ayer su progreso sobre el 12% del área, contra el 7% de la semana pasada, el 17% de 2021, el 14% promedio de las últimas cuatro campañas y el 13% previsto por los privados.

A esto se sumó la inestabilidad en la zona del Mar Negro, en el día en que concluyen los referendos convocados por cuatro regiones separatistas del este y del sur de Ucrania para anexarse a Rusia, cuestión que también afectó al precio del trigo, que ganó 1,57% (US$ 4,96) y se posicionó en US$ 320,22 la tonelada.

"Mientras ayer el mercado se concentró en las protestas registradas en Rusia contra el gobierno, con una influencia bajista sobre los precios, hoy lo hicieron sobre la continuidad de ataques rusos en las inmediaciones del puerto de Odesa y sobre los referendos en cuatro regiones separatistas de Ucrania, que buscan su anexión a Rusia", marcó Granar. (Télam)