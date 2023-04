El precio de la soja marcó hoy un retroceso en el mercado de Chicago, mientras que el trigo y el maíz operaron con alzas.

En lo que respecta a la soja, los analistas explicaron la baja en la implementación de un tipo de cambio diferencial para el complejo sojero en Argentina, conocido como "dólar agro" que podría mejorar la performance exportadora del país y determinaría una mayor nivel de oferta de oleaginosa.

El contrato de mayo de la soja cayó 0,35 (US$ 1,93) hasta los US$ 546,47 la tonelada, mientras que la posición julio retrocedió 0,05% (US$ 0,28) para posicionarse en US$ 537,10 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la puesta en marcha de una nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un tipo de cambio diferencial de $300 la tonelada para el complejo oleaginoso hasta el 31 de mayo.

Si bien todavía falta la reglamentación de una serie de decretos que lo pusieron en marcha, cuestión por la cual todavía no se está operando el denominado "dólar agro", en el mercado consideraron que este régimen "podría estimular hasta fines de mayo la reactivación de las ventas por parte de los productores y que podría darle, al menos para el corto plazo, existencias a la industria aceitera exportadora", indicó la corredora Granar.

También presionó sobre el mercado la entrada de la oferta récord de Brasil y la posibilidad de que el número final de la campaña termine arriba de los 153 millones de toneladas proyectados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) el mes pasado.

El aceite acompañó al poroto con una baja del 0,09% (US$ 1,10) hasta los US$ 1.201,06 la tonelada, mientras que la harina retrocedió 0,79% (US$ 3,97) para posicionarse en US$ 496,80 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 1,63% (US$ 4,13) y se ubicó al cierre de la jornada a US$ 257,47 la tonelada, como consecuencia de la posibilidad de que mañana el USDA reduzca su previsión sobre las existencias finales estadounidenses 2022/2023.

Al respecto, los privados auguran el stock final de maíz en 33,50 millones de toneladas, frente a los 34,08 millones de marzo, puntualizaron desde Granar.

Por último, el trigo mejoró 0,44% (US$ 1,10) y finalizó la jornada a US$ 249,31 la tonelada, debido a "las malas condiciones ambientales en el sur de las grandes planicies estadounidenses para los trigos de invierno, en el mes que define las potencialidades de rindes de las plantas", explicó la corredora.

"El Estado de Kansas, clave para el número final de la cosecha estadounidense, mantiene el 75% de su territorio bajo condiciones de sequía y no hay augurios de buenas lluvias durante las próximas dos semanas. Los bolsones de sequía más graves se dan entre el centro y el oeste del estado, donde se ubican las principales zonas productoras", señalaron los especialistas. (Télam)