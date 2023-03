La soja cerró la última jornada de la semana con bajas en el mercado de Chicago debido a la preocupación de los operadores por la falta de interés de China por la mercadería estadounidense, mientras que los cereales finalizaron con alzas en sus cotizaciones.

El contrato de marzo de la oleaginosa cayó 0,46% (US$ 2,57) hasta los US$ 555,93 la tonelada, a la vez que de mayo lo hizo por 0,24% (US$ 1,38) para concluir la jornada a US$ 553,73 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en "la falta de interés de la demanda china por el grano de los Estados Unidos, mientras sigue ingresando en el circuito comercial la oferta récord de Brasil", explicaron los especialistas de la corredora Granar.

En ese sentido, la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales de Brasil estimó en 14,66 millones de toneladas las exportaciones de soja durante marzo, un volumen muy superior a los 7,56 millones de febrero y a los 12,16 millones del tercer mes de 2022.

La ola de calor y la falta de lluvias en Argentina limitaron las bajas.

Sus subproductos acompañaron al poroto en las bajas, con una caída del 0,83% (US$ 10,36) en el aceite hasta los US$ 1.236,77 la tonelada, mientras que la harina retrocedió 0,02% (US$ 0,11) y cerró a US$ 549,82 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 0,92% (US$ 2,26) y se posicionó en US$ 245,76 la tonelada, como consecuencia debido a una recuperación técnicas tras las bajas de las últimas jornadas y a la situación productiva en Argentina, afectada por la sequía y una ola de calor en gran parte del territorio.

Por último, el trigo mejoró 2,02% (US$ 4,87) y finalizó la sesión en US$ 244,99 la tonelada, producto de "la devaluación del dólar frente al euro, que le acercó más competitividad a las exportaciones estadounidenses, algo que también viene dado por la propia caída de las cotizaciones del cereal en lo que va de 2023", señalaron desde Granar.

También sumó a la tónica alcista el escaso aporte de humedad recibido por el sur de las Grandes Planicies estadounidenses, en particular Kansas, en la última semana. (Télam)