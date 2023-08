Los precios de la soja y el maíz cerraron con bajas en el mercado de Chicago, como consecuencia de pronósticos de lluvias en Estados Unidos y por el avance de la cosecha del grano amarillo en el país del Norte, en una jornada en la que el trigo cerró la sesión con ganancias en sus posiciones más cercanas.

El contrato de septiembre de la oleaginosa perdió 0,05% (US$ 0,28) hasta los US$ 507,52 la tonelada, mientras que la posición noviembre cayó 0,41% (US$ 1,93) para posicionarse en US$ 509,54 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el pronóstico de lluvias sobre el noroeste del cinturón sojero/maicero estadounidense, "dado el efecto positivo que podrían tener sobre cultivos que todavía pueden capitalizar los aportes de humedad", indicaron analistas de la corredora Granar.

También influyó sobre el mercado la chance de que las medidas dispuestas por el gobierno argentino logren una mayor actividad en el complejo de molienda, con el consiguiente repunte de las exportaciones de subproductos de la soja.

MIRÁ TAMBIÉN La Corte citó al BCRA y al Gobierno de Mendoza para una mediación por acceso al mercado cambiario

El aceite de soja acompañó la caída del poroto, al marcar un retroceso de 1,53% (US$ 22,49) hasta los US$ 1.444,89 la tonelada, mientras que la harina cerró con saldo positivo de 0,88% (US$ 4,08) en US$ 466,27 la tonelada.

El maíz, en tanto, bajó 1,65% (US$ 3,05) y se ubicó en US$ 181,78 la tonelada, como consecuencia del avance de la cosecha sobre el sur de Estados Unidos y la chance de un arranque anticipado en las zonas centrales del cinturón sojero/maicero gracias al tiempo seco y caluroso actual.

"También continuó siendo un factor de presión bajista la entrada en el circuito comercial de la abundante oferta de Brasil", agregaron desde Granar.

Por último, el trigo ganó 1,22% (US$ 2,57) y se posicionó en US$ 211,92 la tonelada.

MIRÁ TAMBIÉN Ya son 14 las provincias que desisten de pagar el bono de Massa

En este caso, la devaluación del dólar frente al euro, que mejora las perspectivas de las exportaciones estadounidenses y la menor oferta de Canadá en el mercado internacional fueron las causas que impulsaron al cereal a la suba. (Télam)