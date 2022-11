Los precios de los granos cerraron con mayoría de bajas en el mercado de Chicago presionados por una posible huelga ferroviaria en Estados Unidos y por la decisión de China de disponer nuevos aislamientos tras la aparición de casos de coronavirus en algunas ciudades.

El contrato de enero de la oleaginosa cayó 0,48% (US$ 2,57) hasta los US$ 525,34 la tonelada, mientras que la posición marzo bajó 0,36% (US$ 1,93) para concluir la jornada a US$ 530,40 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en los cierres y confinamiento por los rebrotes de Covid-19 en China, lo que "trae pesimismo por la demanda del gigante asiático", al mismo tiempo que sumó presión "la potencial huelga ferroviaria" en Estados Unidos por reclamos salariales, que afectaría la logística del transporte de granos en plena cosecha, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Asimismo, "sumó a la tónica bajista la previsión de lluvias durante buena parte de la semana sobre las mejores zonas agrícolas de Brasil, donde siguen la siembra y donde los cultivos comienzan a desarrollarse", aportó la corredora Granar.

La harina acompañó la tendencia negativa del poroto, con una baja del 0,68% (US$ 3,09) para posicionarse en US$ 450,40 la tonelada, mientras que el aceite subió 1,15% (US$ 18,52) para posicionarse en US$ 1.627,87 la tonelada.

Por su parte, el maíz perdió 0,41% (US$ 1,08) y se ubicó en US$ 258,55 la tonelada, por las mismas razones que afectaron el precio de la soja, sumado al restringido tránsito de barcazas por el río Mississippi, vía navegable que "si bien registró algo de alivio durante la semana pasada, todavía tiene su caudal disminuido e incluso podría volver a bajar durante la semana próxima según los pronósticos de los especialistas", indicaron los analistas de Granar.

Por último, el trigo perdió 0,96% (US$ 2,85) y se posicionó en US$ 290,83 la tonelada, como consecuencia de la posible huelga en Estados Unidos, en un contexto donde "existe una fuerte competencia del trigo ruso, con la que probablemente sea la mayor cosecha de su historia". (Télam)