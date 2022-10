Los precios de los granos cerraron a la baja en el mercado de Chicago ante el avance de la cosecha de los granos gruesos en Estados Unidos y la incertidumbre en cuanto a la firma de un nuevo acuerdo entre Rusia y Ucrania que permita continuar exportando los productos desde los puertos del Mar Negro.

El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 0,95% (US$ 4,87) hasta los US$ 504,12 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,77% (US$ 3,95) para concluir la jornada a US$ 507,80 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el firme avance de la cosecha norteamericana y en las "complicaciones logísticas por la bajante del caudal del río Mississippi, que restringe el tráfico de barcazas hacia el Golfo, principal polo exportador estadounidense", explicó la corredora Granar.

También presionó los precios a la baja la caída de la harina, que descendió 2,23% (US$ 10,14) a US$ 442,90 la tonelada, mientras que el aceite cerró con ganancias del 2,84% (US$ 41,89) para posicionarse en US$ 1.515,43 la tonelada.

Por su parte, el maíz perdió 0,36% (US$ 0,98) y se ubicó en US$ 268,10 la tonelada, por las mismas razones que se produjeron las bajas en la soja: avance de la cosecha en Estados Unidos y problemas logísticos que presiona sobre la capacidad de acopio del sector.

Por último, el trigo perdió 1,33% (US$ 4,23) y se posicionó US$ 312,14 la tonelada, como consecuencia de una toma de ganancias de los inversores y de "las idas y vueltas en torno de la extensión del acuerdo de Estambul, del que dependen las exportaciones de Ucrania y que vence el 22 del mes próximo", señaló Granar.

Según funcionarios de la ONU, "las negociaciones siguen adelante y con buenas chances de prolongar el acuerdo, en tanto que el Kremlin deja supeditada su conformidad a que Occidente levante las sanciones que –según afirman– todavía limitan las ventas externas rusas de granos y de fertilizantes". (Télam)