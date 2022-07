Los precios de los granos registraron bajas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en línea con lo sucedido en el mercado de Chicago, con retrocesos de entre US$ 10 y US$ 20 en la soja, el trigo y el maíz.

Por la oleaginosa con descarga inmediata se ofrecieron abiertamente, US$ 365 la tonelada, US$ 15 por debajo de la jornada anterior.

En moneda local, los valores ofrecidos entre las industrias para la entrega contractual y la fijación de mercadería, se ubicaron en $ 49.000 la tonelada.

En cuanto al maíz con entrega inmediata y contractual, las ofertas por parte de la demanda se ubicaron en US$ 205 la tonelada, lo que significó una caída de US$ 20.

Para la descarga de mercadería entre julio y diciembre del corriente año, los ofrecimientos abiertos también se posicionaron en US$ 205, mientras que no se registraron ofertas abiertas por el maíz del próximo ciclo comercial.

Para el trigo con descarga en septiembre, las ofertas se ubicaron US$ 10 por debajo de ayer para arribar a US$ 320, a la vez que el trigo de la cosecha 2022/23, para la descarga entre noviembre y diciembre se ofrecieron abiertamente US$ 290.

Por su parte, el girasol cerró a US$ 500 la tonelada. (Télam)