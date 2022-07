Los precios de los granos registraron hoy bajas en el mercado de Chicago por una toma de ganancias y ante la posibilidad de que finalmente surja un acuerdo que posibilite las exportaciones de granos desde los puertos del Mar Negro, a partir de un entendimiento que también incluya a Rusia y Ucrania.

El contrato de agosto de la soja cayó 1,33% (US$ 7,35) hasta los US$ 542,80 la tonelada, mientras que la posición septiembre retrocedió 1,52% (US$ 7,81) para concluir la jornada a US$ 505,41 la tonelada.

Otros motivos que apuntalaron la baja pasó por pronósticos de clima favorable para el cultivo en las zonas productoras de Estados Unidos y por la debilidad de la demanda china.

"La volatilidad del mercado climático está en su máxima expresión, con los fondos de inversión jugando el juego que más les gusta y donde se garantizan las mayores ganancias, al compás de cada actualización de pronósticos", señaló un informe de la corredora Granar.

Hoy el aceite de soja acompañó la baja del poroto, con una caída del 2,07% (US$ 28,88) hasta los US$ 1.364,42 la tonelada, mientras que la harina ganó en su contrato más cercano 0,11% (US$ 0,55) para concluir la jornada a US$ 479,50 la tonelada.

Por su parte, el maíz retrocedió 2,53% (US$ 6,10) y cerró a US$ 234,93 la tonelada, como consecuencia de la mejora climática en zonas estadounidenses.

"Se esperaba un deterioro de la condición del maíz estadounidense que no se verificó, al dejar el Departamento de Agricultura de dicho país (USDA) la condición sin cambios, lo que apuntaló la baja de precios", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por último, el trigo cayó 0,06% (US$ 0,18) y concluyó la sesión a US$ 298,45 la tonelada.

MIRÁ TAMBIÉN Fisco recaudó cerca de US$5.000 millones por exportaciones cadena agroindustrial en primer semestre

La principal razón que presionó los precios hacia abajo es la posibilidad de que de la cumbre en Irán que llevan a cabo los mandatarios de Rusia y Turquía surjan "novedades en relación a la reapertura exportadora de los puertos del Mar Negro". (Télam)