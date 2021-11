Los precios de los granos cerraron a la baja en el mercado de Chicago, en una jornada marcada por el accionar vendedor de los fondos especulativos y la débil demanda de mercadería estadounidense.

El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 0,95% (US$ 4,41) hasta los US$ 457,18 la tonelada, mientras que la posición enero retrocedió 0,92% (US$ 4,32) y se posicionó en US$ 461,23 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el avance de la cosecha en el país del Norte, la ausencia de compras chinas de mercadería estadounidense y los rumores de que el país asiático se encuentra negociando compras con Brasil, por lo cual "los fondos optaron por liquidar contratos y retirar ganancias", indicó la corredora de granos Granar.

A esto se sumó la fuerte baja del aceite de soja de 1,54% (US$ 21,16), a US$ 1.345,46 la tonelada.

Al contrario, la harina ganó 1,06% (US$ 3,97) y se posicionó en US$ 375,66 la tonelada.

Por su parte, el maíz retrocedió 1,57% (US$ 3,54) y concluyó la jornada a US$ 222,04 la tonelada, por la ausencia de noticias desde el lado de la demanda externa, por una nueva baja del petróleo y por un informe semanal sobre el mercado del etanol estadounidense que "no siguió la exigente expectativa planteada por los operadores", a pesar de que reportó un aumento productivo.

Por último, el trigo cayó 1,32% (US$ 3,86) y se ubicó en US$ 286,97 la tonelada, ante una nueva toma de ganancias por parte de los fondos especulativos. (Télam)