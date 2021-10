Los contratos de venta de granos, aceite y harina de soja operaban en baja en el Mercado de Chicago, de acuerdo a los datos difundidos por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Los futuros de soja con contratos a noviembre cotizaban con una merma de 0,55% hasta los US$ 444,97 la tonelada, el maíz con venta a diciembre retrocedía 0,42% hasta US$ 206,09 y el trigo a futuro perdía 0,44% para venderse a US$ 268,50 la tonelada.

El aceite de soja también registraba una caída del 0,40% en su cotización y se tranzaba a US$ 1.345,68 para los contratos a diciembre; mientras que la harina de soja también mostraba una baja de 0,44% y se negociaba a US$ 347,44 para entrega en diciembre.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario indicaron que las pérdidas en el valor de la soja se deben a "estimaciones de un incremento en los suministros mundiales de la oleaginosa", aunque las "fuertes ventas de exportación del poroto estadounidense, limitaron las bajas".

Indicaron también que los contratos de maíz están presionados por pronósticos de una producción de granos amarillos en Estados Unidos superior a la prevista; y que los precios de futuro del trigo se deben a "ventas técnicas por parte de los fondos". (Télam)