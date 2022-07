Las cotizaciones de la soja y el maíz cayeron hoy por tercera ronda consecutiva en el mercado de Chicago debido a condiciones climáticas beneficiosas para los cultivos en Estados Unidos y por ventas técnicas, en una jornada en la que el trigo también operó a la baja.

De esta forma, el contrato de agosto de la oleaginosa perdió 2,10% (US$ 11,21) hasta los US$ 521,21 la tonelada, mientras que la posición septiembre retrocedió 2,48% (US$ 12,31) para concluir la jornada a US$ 483,91 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en "la continuidad de las ventas desde el sector de los fondos de inversión, en tiempos turbulentos para la economía estadounidense, por el peor brote inflacionario en 40 años, la chance cierta de mayores subas de tasas y con el fantasma de la recesión en el horizonte", sostuvo la consultora Granar.

En ese contexto se agregaron previsiones meteorológicas de más humedad en los reportes extendidos de 6 a 14 días sobre el Medio Oeste de Estados Unidos donde, igualmente, persistirían las temperaturas superiores a las marcas normales.

Sus subproductos acompañaron la tendencia negativa, con una merma de la harina de soja del 0,48% (US$ 2,31) hasta los US$ 478,83 la tonelada, y una caída en el aceite del 2,38% (US$ 31,53) para concluir la jornada a US$ 1.291,89 la tonelada.

Por su parte, el maíz retrocedió 2,78% (US$ 6,50) y se posicionó en US$ 226,66 la tonelada, debido a la persistente liquidación de contratos por parte de los inversores y a los pronósticos más benignos para los cultivos.

Por el último, el trigo decreció 1,61% (US$ 4,87) y cerró las operaciones en US$ 296,25 la tonelada.

"El trigo quedó sumergido bajo la ola de ventas de los especuladores. Además, persiste la presión del avance de la cosecha en el hemisferio Norte y de las muy buenas perspectivas para la producción en Rusia", señaló Granar. (Télam)