Los precios de los granos cerraron con una baja generalizada de sus cotizaciones en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en consonancia con lo sucedido en el mercado de Chicago, a excepción del girasol que presentó subas por US$ 10.

Por la soja con entrega inmediata, contractual y para fijaciones, se ofrecieron sobre el final de la rueda de negocios US$ 330 la tonelada, US$ 5 por debajo de ayer, mientras que la oferta en pesos alcanzaba los $ 31.750 la tonelada.

Respecto al maíz con entrega inmediata y contractual, la oferta generalizada cayó US$ 10 hasta los US$ 185 la tonelada, mismo precio para agosto, mientras que septiembre se negoció US$ 190 y diciembre a US$ 200.

La tendencia bajista se repitió en los segmentos de la próxima campaña, con la entrega en marzo pautada en US$ 185 y para abril y mayo en US$ 180 la tonelada, US$ 5 por debajo de ayer.

En cuanto al maíz tardío, la oferta abierta cedió US$ 5 hasta los US$ 165 por el cereal con entrega entre junio y julio de 2022.

Por el trigo con entrega en el mes de agosto, se ofrecieron US$ 5 menos que ayer y cerró a US$ 200 la tonelada.

En el segmento diferido, la oferta para la entrega en noviembre, diciembre y enero fue de US$ 195 la tonelada, con febrero a US$ 198 y marzo a US$ 200.

Por último, el girasol avanzó US$ 10 y cerró a US$ 450 la tonelada. (Télam)