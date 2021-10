Los precios de la soja y el maíz volvieron a operar hoy en baja en el mercado de Chicago, presionados por las estimaciones del informe sobre oferta y demanda mundial de granos publicado ayer por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), mientras el trigo -que en la víspera marcó alzas- cayó US$ 5,6 por una toma de ganancias,

El contrato de noviembre de la oleaginosa retrocedió 0,25% (US$ 1,10) hasta los US$ 439,18 la tonelada, mientras que la posición enero bajó 0,33% (US$ 1,47), en US$ 443,13 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el aumento en la estimación de producción y de stocks finales de Estados Unidos informados ayer por el USDA, que llevó al commodity a su cotización más baja desde diciembre del año pasado, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

A esto se sumó una merma en la demanda internacional de grano estadounidense respecto a la misma fecha del año pasado.

MIRÁ TAMBIÉN Débora Giorgi se suma al equipo de Roberto Feletti en Comercio Interior

Según un informe de la Aduana china, en septiembre las importaciones de soja cayeron 30%.

El aceite se soja, por su parte, hoy avanzó 1,26% (US$ 16,31) hasta los US$ 1.308,64 la tonelada, mientras que la harina ganó 0,15% (US$ 0,55) para concluir la jornada en US$ 345,46 la tonelada.

Click to enlarge A fallback.

Por su parte, el maíz descendió 1,96% (US$ 4,04) y se ubicó en US$ 201,66 la tonelada, por una suba en las proyecciones de producción estadounidense, con el consecuente aumento en las existencias finales.

Además, "si bien en la jornada se registraron ventas al exterior por 160.000 toneladas hacia destinos desconocidos, las exportaciones han sido magras en las últimas semanas, lo cual genera preocupaciones acerca de la demanda internacional y suma a la inercia bajista", indicó la BCR.

MIRÁ TAMBIÉN Cayó en septiembre la participación de hembras en la faena de bovinos

Por último, el trigo perdió 2,07% (US$ 5,60) y se posicionó en US$ 264,10 la tonelada, por tomas de ganancias por parte de los fondos de inversión luego de las subas registradas en la rueda de ayer que fueron impulsadas por las proyecciones de menores existencias globales. (Télam)