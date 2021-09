Los granos cerraron a la baja en el mercado de Chicago a la espera de que mañana el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publique datos en su informe sobre oferta y demanda mundial de granos que le den una tónica bajista a los precios en la plaza bursátil.

El contrato de septiembre de la oleaginosa cayó 0,94% (US$ 4,41) hasta los US$ 462,51 la tonelada, a la vez que del noviembre lo hizo por 0,70% (US$ 3,31) para ubicarse en US$ 466,83 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el ajuste de posición de los operadores a la espera de las estimaciones del USDA, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

"En las últimas semanas, la condición de los cultivos ha frenado su deterioro y mostrado un leve repunte, lo cual apuntala las expectativas de buenos rindes en el país norteamericano", indicó la entidad bursátil.

Asimismo, los destrozos que ocasionó el huracán Ida en los puertos exportadores de Estados Unidos continúan afectando la logística, lo cual sumó más presión a los precios.

Sus subproductos acompañaron la baja, con una merma en el valor del aceite del 2,43% (US$ 31,53) hasta los US$ 1.235,01 la tonelada, mientras que la harina retrocedió 0,32% (US$ 1,21) para culminar la jornada a US$ 370,70 la tonelada.

Por su parte, el maíz se retrajo 0,45% (US$ 0,89) y se posicionó en US$ 195,27 la tonelada, ante la expectativa de la publicación del informe del USDA.

El mercado espera que eleve sus estimaciones de producción del cereal estadounidense producto de "un área sembrada mayor a la inicialmente anticipada, lo cual le pone techo a las cotizaciones y limita las subas", explicó la BCR.

Por último, el trigo descendió 2,39% (US$ 6,15) y cerró a US$ 250,41 la tonelada por ventas técnicas por parte de los fondos especulativos.

