Las cotizaciones de los granos cerraron hoy con con mayoría de bajas en el inicio de la semana en el mercado de Chicago, con excepción del contrato de agosto de la soja y de algunas posiciones de sus subproductos (harina y aceite).

El contrato de agosto de la oleaginosa subió 0,80% (US$ 4,23) hasta los US$ 526,81 la tonelada, mientras que la posición septiembre retrocedió 0,20% (US$ 1,01) para posicionarse al final de la jornada en US$ 492,92 la tonelada.

El resto de los contratos también ajustaron con mermas en sus cotizaciones.

"Los futuros de soja cierran con leves caídas en sus posiciones más largas luego de tres jornadas consecutivas al alza, presionados por las precipitaciones ocurridas el último fin de semana en amplias zonas de la principal región productiva de Estados Unidos", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Además, el declive registrado en el mercado de petróleo en la jornada sumó a las presiones bajistas y, por otra parte, el USDA informó ventas para exportación por 104.000 toneladas.

En tanto, sus subproductos acompañaron la suba del contrato de agosto del poroto, con una mejora en la harina del 0,22% (US$ 0,88) hasta los US$ 396,38 la tonelada, mientras que el aceite ganó 3,64% (US$ 50,93) para ubicarse en US$ 1.448,85 la tonelada.

Por su parte, el maíz cayó 0,13% (US$ 0,30) y cerró a US$ 218,49 la tonelada debido a que durante el fin de semana se registraron lluvias en varias regiones del medio-oeste estadounidense que aportaron humedad necesaria a los cultivos.

Además, los operadores ajustan sus posiciones de cara a la publicación del informe mensual del USDA el próximo jueves, en el que se espera que el organismo recorte sus estimaciones de producción para EE.UU. y para el maíz de segunda en Brasil.

Por último, el trigo bajó 0,87% (US$ 2,30) y se posicionó en US$ 264,19 la tonelada, presionado por una mayor solidez del dólar registrada el día de la fecha, que afecta la competitividad de las exportaciones norteamericanas.

"Además, las caídas registradas en los mercados de soja y maíz propiciaron un efecto contagio sobre los precios del cereal. Sin embargo, las complicaciones productivas en EEUU, Rusia y Europa continúan generando preocupación acerca de la oferta global y limita las caídas", indicó la BCR. (Télam)