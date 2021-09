Los precios de los granos cerraron la jornada con bajas en sus cotizaciones en el mercado de Chicago, presionados por la fortaleza del dólar, el avance de la cosecha de granos gruesos en el país del Norte y la caída del precio internacional del petróleo.

El contrato de noviembre de la oleaginosa retrocedió 0,81% (US$ 3,86) hasta los US$ 469,22 la tonelada, mientras que la posición enero perdió 0,80% (US$ 3,86) para concluir la jornada a US$ 472,89 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el buen ritmo de la cosecha norteamericana y a la merma en los precios del petróleo, que presionaron a los del aceite que concluyó la jornada con pérdidas de 0,90% (US$ 11,68) a US$ 1.273,59 la tonelada.

Por su parte, el maíz cayó 1,29% (US$ 2,76) para posicionarse en US$ 209,64 la tonelada, como consecuencia del avance de la cosecha en Estados Unidos, la robustez del dólar frente a las demás monedas y por la caída ene l valor del petróleo.

Por último, el trigo retrocedió 2,18% (US$ 5,79) y cerró a US$ 259,59 la tonelada, debido a la mejora en la competitividad del dólar, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). (Télam)