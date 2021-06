Los precios del trigo cerraron hoy con bajas en el mercado de futuros de Chicago por el firme avance de la cosecha, en una jornada en la que las cotizaciones del maíz y la soja registraron altibajos, a la espera del informe trimestral del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

El trigo culminó hoy con caídas, presionado por el avance de la cosecha en el hemisferio norte, que ha empezado a tomar ritmo; aunque limitadas por el deterioro de los trigos de primavera acentuado por la falta de lluvias, consignó la Bolsa de Comercio de Rosario.

Así, el contrato de trigo con entrega en julio bajó US$ 2,30 (0,96%) hasta US$ 235,07 la tonelada.

En tanto, los futuros de maíz cerraron la jornada con saldo dispar, con ganancias en su posiciones más cortas (como julio 2021, que subió US$ 7,3 hasta US$ 273,2 la tonelada) y leves caídas en sus contratos más largos (septiembre 2021, US$ 0,4, US$ 219,4 la tonelada).

MIRÁ TAMBIÉN Un plan de modernización que prevé inversiones por casi 5.000 millones de dólares

Los operadores ajustaron sus posiciones de cara a la publicación mañana del informe trimestral del USDA, en el que se espera que se informe un incremento del área sembrada con maíz de 3% respecto de su informe de marzo.

Asimismo, la llegada de temperaturas elevadas a la región oeste del Cinturón Maicero genera preocupaciones por el desarrollo de los cultivos, lo cual habría oficiado de soporte para los precios.

Por su parte, la soja finaliza la rueda con saldo dispar, con alzas en sus posiciones más cortas (07/21, US$ 1,01 -0,20%-,US$ 499,62) y leves caídas en las más largas (1/22, US$ 0,09 -0,01%-, US$ 483,64).

Al igual que lo observado en maíz, los operadores ajustaron sus posiciones antes de la publicación del informe del USDA, que aumentaría 1,5% sus estimaciones sobre el área sembrada respecto de la estimación de fines de marzo.

MIRÁ TAMBIÉN Edenor marcó pico histórico de demanda eléctrica, el mayor registrado para una distribuidora

Por otro lado, los pronósticos de clima cálido generan inquietudes por sus posibles efectos sobre los cultivos, lo cual limita las caídas. (Télam)