Los granos cerraron con saldo dispar en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) con nuevas bajas para la soja y el maíz, a la vez que se mantuvieron estables las ofertas de precio por el trigo.

Las propuestas de compra por la oleaginosa con entrega inmediata descendieron hasta alcanzar los $70.000 la tonelada, $500 por debajo de los valores del jueves.

Este mismo valor se ofreció para la entrega contractual y para las fijaciones de mercadería.

Por el maíz con entrega inmediata, la oferta se mantuvo en US$ 250 la tonelada, mientras que la entrega contractual también tuvo el mismo precio, lo que implicó una merma de US$ 5 respecto del jueves.

MIRÁ TAMBIÉN El crudo sube por expectativa de mayor demanda china

Con relación al cereal del próximo ciclo comercial, el segmento febrero-marzo se ubicó en US$ 255; abril, US$ 250; mayo, US$ 245; junio, US$ 220; y julio, US$ 215.

En cuanto al trigo, las ofertas con entrega contractual descendieron US$ 5 por tonelada entre jornadas hasta alcanzar los US$ 285 por tonelada.

Por último, el girasol se mantuvo sin cambios y cerró a US$ 440, mientras que las ofertas por el sorgo para la descarga inmediata y para la entrega entre febrero y marzo volvieron a ubicarse en US$ 255. (Télam)