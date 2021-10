Los precios de la soja y el maíz cerraron hoy en baja en el mercado de Chicago, mientras que el trigo operó en alza en un contexto de fuerte demanda a nivel global.

Los contratos de noviembre y enero de la oleaginosa cayeron 0,67% (US$ 3,12) hasta los US$ 456,36 y US$ 460,21 la tonelada respectivamente.

Los fundamentos de la caída radicaron en el firme avance de la cosecha norteamericana, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El aceite de soja acompañó la baja del poroto, al marcar un retroceso de 1,34% (US$ 18,08) a US$ 1.324,29 la tonelada, mientras que la harina ganó 0,43% (US$ 1,54) y se ubicó en US$ 354,40 la tonelada.

Por su parte, el maíz cayó 0,97% (US$ 2,07) y cerró a US$ 209,54 la tonelada, como consecuencia del progreso de la cosecha, que a medida que avanzan los trabajos, con rindes superiores a los esperados.

Asimismo, nuevos pronósticos de lluvias para las zonas productoras de Estados Unidos aportarían humedad beneficiosa para el cultivo.

Por último, el trigo subió 0,16% (US$ 0,46) y se posicionó en US$ 274,11 la tonelada, debido a la robusta demanda mundial del cereal. (Télam)