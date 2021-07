Los precios futuros de soja, el maíz y el trigo operaban hoy en terreno negativo en el Mercado de Chicago, para los contratos con entregas más cercanas, reportaron las operadoras locales.

La oleaginosa caía US$ 10,2 y se vendía a US$ 518,6 por tonelada para entrega en agosto (valor de todos modos 71,7% más elevado que el de hace 14 meses), ante “cierta debilidad de los precios en los mercados de aceites vegetales”, señaló la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El aceite de soja, precisamente, cotizaba a US$ 1.414,2 la tonelada (- US$ 28,9 que ayer), mientras la harina se ubicaba en US$ 401,8. Esos valores se ubican muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

El maíz, por su parte, cedía US$ 5,7 hasta US$ 219,4 la tonelada para septiembre, precio 84,3% más elevado que el de fines de abril del año pasado, “en sintonía con la tendencia bajista general del mercado”.

A su vez, el valor del trigo bajaba US$ 7,2 y cotizaba a US$ 254 la tonelada, también para septiembre, nivel 50,2% más alto que el de diez meses y medio atrás, después de seis jornadas al alza, en “una rueda de ventas técnicas”, concluyó la bolsa rosarina. (Télam)